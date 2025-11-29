Masiva manifestación en Hinojos contra el «arbitrario» deslinde de la marisma de Doñana

2.300 de los 4.000 habitantes del municipio de Hinojos se echaron a la calle en la mañana de este sábado contra la decisión del Gobierno a través del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de iniciar el procedimiento administrativo del deslinde de la marisma de Doñana. Esto implica delimitar geográficamente su extensión y clasificar como mareal -de agua salada- la marisma, en lugar de considerarla un humedal de agua dulce, como hasta ahora, abriendo la puerta a cambios en la gestión del ecosistema, con implicaciones jurídicas y medioambientales.

«Himnojeros/as. La tierra de la marisma es tuya. No te la dejes quitar», se podía leer en una de las pancartas agitadas durante la movilización, en la que participaron personas de todas las edades, desde niños a mayores.

Al final de la marcha la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, respaldada por otros alcaldes del entorno y dirigentes del PP, se dirigió a sus vecinos con un manifiesto en el que mostró su «más firme oposición y rechazo» al deslinde de la zona marítimo-terrestre «perpetrado por el Gobierno de España a través del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

El criterio de la mayoría

«Un municipio que ha sido ejemplo de convivencia con la naturaleza no puede ser tratado como una nota secundaria en un expediente administrativo», expuso y decordó que ya el Gobierno impuso «el criterio de la mayoría» para el reparto económico de las ayudas de Doñana entre los distintos municipios de su entorno. «Ahora con todo el Consejo de Participación de Doñana unánimemente en contra ahora no importa el criterio de la mayoría». Añadió que mientras que «no se tiene en cuenta la opinión unánime de quienes conocen y cuidan a Doñana», el deslinde del Ebro se archiva «por falta de consenso».

Del Valle manifestó que un Gobierno debe «servir al bien común», pero que al contrario «estamos sufriendo una tremenda injusticia, abusa de su poder y se extralimita», lo que calificó de «indignidad». Además criticó que esta decisión «no se explica, se oculta y se maquilla».

«Pedimos verdad, rigor científico e histórico, y respeto institucional, ser escuchados antes de tomar cualquier decisión que pretenda modificar los límites del que es nuestro hogar»

La alcaldesa afirmó que el camino entre la marisma y nuestro pueblo, de los playeros, es» la arteria principal del conservacionismo y las tradiciones de Doñana», donde «campan en libertad» el lince y el águila imperial. «No pedimos privilegios ni el reconocimiento que por derecho merecemos, pero si pedimos verdad, rigor científico e histórico, y respeto institucional, ser escuchados antes de tomar cualquier decisión que pretenda modificar los límites del que es nuestro hogar durante casi ocho siglos. El Ministerio para tomar esta decisión está usando datos de hace dos años ya eran erróneos y hoy manifiestamente falsos».

El derecho a decir «basta ya»

«Doñana no es un laboratorio político con el que experimentar. Es nuestra casa, orgullo y responsabilidad», subrayó la regidora onubense, que reivindicó «el derecho y deber de decir basta ya» ante «decisiones precipitadas, contradictorias y dañinas desde Madrid, procesos irracionales que fomentan la desigualdad, entre los territorios de España y jugar con el futuro del Parque de Doñana y su esencia, que es Hinojos».

Pidió al Ministerio que «rectifique y archive este deslinde arbitrario, alejado de toda razón de ser y que lo haga cuanto antes», reclamó y aseveró que mientras que eso no ocurra «seguiremos luchando, defendiendo lo que es de Hinojos por derecho propio». Acabó diciendo que «no debemos olvidar que Doñana no existiría de no ser por Hinojos y su fuerza está en todos nosotros».

Del Valle agradeció a todo el pueblo de Hinojos que se volcara con este llamamiento, que reúne a todos los vecinos en defensa de un legado que es «el orgullo de Hinojos y patrimonio de la humanidad, la marisma de Hinojos y Doñana en su conjunto». Señaló que la oposición a la postura del Gobierno «no lo decimos con ánimo de confrontar, sino con la obligación moral de defender nuestra tierra, que hemos cuidado durante generaciones con esfuerzo, con mimo».

Recordó que Hinojos ha demostrado «con hechos» su compromiso con «el equilibrio ecológico, la conservación y el respeto a este espacio único», desde que en 1253 Alfonso X El Sabio se los confiara. «Doñana no es sólo un territorio, es las memoria de nuestros antepasados, de quienes nos han precedido, pero también es el futuro de nuestros hijos y nietos. Es nuestra forma particular de entender el mundo», aseveró.