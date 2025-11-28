Aparece una misteriosa tortuga gigante en la playa de Islantilla

El vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y Primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, y la teniente de alcalde de Lepe delegada en la entidad, Mariana Otero, han visitado esta mañana en la playa los últimos retoques a la instalación de la nueva escultura ornamental del emisario oriental de aguas pluviales de este enclave, una obra que forma parte del proyecto 'Islantilla muda su piel' para la renovación de la imagen del destino y que representa una enorme tortuga marina realista de seis metros de largo varada en la orilla.

La escultura, obra del equipo encabezado por la artista plástica Alicia Castro (Los Mundos de Alicia), forma parte de un proyecto más amplio que se está desarrollando en este enclave turístico compartido por Isla Cristina y Lepe, y que tiene como objetivo renovar la marca Islantilla con una serie de actuaciones de gran calado en su frente litoral, incluyendo actualización del mobiliario urbano, sustitución de instalaciones, replanteo de espacios públicos y, sobre todo, adecuación del destino a sus nuevas necesidades de accesibilidad, sostenibilidad y adaptación climática.

Todas estas propuestas, integradas en el proyecto 'Islantilla muda su piel', han sido fruto del trabajo de la agencia Wapo Estudio y el diseñador lepero Eloy Martín, encargados de dar forma a las líneas de actuación marcadas desde la entidad mancomunada para afrontar esta nueva etapa.

«Un punto de inflexión»

En palabras del vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio, «estamos ante un punto de inflexión para el destino después de más de treinta años de trayectoria de éxito en el mercado turístico: entendimos que hacía falta un reimpulso, un acicate para que sigamos siendo un referente, como hemos venido siendo desde hace décadas, y los resultados los estamos recogiendo desde este mismo año por la gran acogida que están teniendo cada una de las actuaciones llevadas a cabo».

Por su parte, la delegada del Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad, Mariana Otero, ha subrayado «la importancia de otras actuaciones que vienen de la mano de este proyecto, como la nueva plaza entarimada que desde este verano acoge el Puesto Central de Salvamento y Socorrismo, que ha sido muy celebrada porque ha mejorado notablemente la accesibilidad de nuestra playa y los servicios de baño asistido, y que nos permite seguir avanzando en la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a nuestra oferta turística».

La visita de hoy ha contado con la colaboración de Santiago Talavera y Alejandro Salas, parte del equipo de Los Mundos de Alicia, que se han desplazado hasta Islantilla para ultimar una obra con vocación de convertirse en referente de esta playa y uno de los símbolos emblemáticos de este destino.