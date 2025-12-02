La criminalidad baja en Huelva, pero repuntan los delitos más graves y se dispara la ciberdelincuencia

Los datos del Ministerio del Interior correspondientes al tercer trimestre de 2025 dibujan un panorama complejo en la provincia de Huelva: menos criminalidad convencional, pero un crecimiento sostenido en los delitos más graves y un fuerte aumento de la delincuencia cometida a través de internet. El balance, que analiza la evolución entre enero y septiembre, confirma que la criminalidad no ha dejado de tensionar las estadísticas durante todo el año.

En total, Huelva ha registrado 18.149 infracciones penales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024. Un crecimiento moderado, pero que confirma que la curva general sigue en ascenso.

Leve bajada de la criminalidad convencional

El informe revela que la criminalidad convencional —los delitos que no se cometen por medios digitales— experimenta en la provincia un descenso del 2,7% respecto a 2024. En cifras absolutas, se contabilizan 14.671 delitos convencionales, casi 400 menos que el año pasado.

Sin embargo, el detalle por tipologías descuadra la aparente buena noticia. Los delitos más graves son precisamente los que más aumentan.

Los homicidios y asesinatos consumados registran un incremento del 100%, pasando de dos casos el año anterior a cuatro en 2025. El dato adquiere una dimensión especialmente seria cuando se observa que las tentativas de homicidio y asesinato también se disparan: crecen un 225%, al pasar de cuatro a trece casos.

Entre los crímenes consumados figura el asesinato machista de Cartaya, ocurrido a finales de primavera, que conmocionó a la provincia. El caso de Rocío, asesinada por su expareja, que después se quitó la vida, aparece reflejado en el balance del Ministerio y es uno de los hechos que explican el aumento de los delitos de sangre.

Sin embargo recientes crímenes como el de Zahara, que murió violentamente a manos, supuestamente, de su expareja, aún no se contabiliza en estas estadísticas, pues tuvo lugar en noviembre, pero vendrán a empeorarlas en el informe final.

Las lesiones graves y riñas tumultuarias también suben un 11,7%, y los secuestros, con siete casos registrados, se incrementan un 40%. Otros delitos graves como los robos con violencia e intimidación aumentan un 8,1%, mientras que el tráfico de drogas repunta un notable 15,7%, consolidando la tendencia que ya se advertía en los balances del primer y segundo trimestre. Por el contrario, bajan los delitos de mayor incidencia diaria.

Delitos que bajan Hurtos: -4,8%

Robos con fuerza: -5,9% (incluyen un -6,2% en domicilios)

Sustracción de vehículos: -8,7%

Estas reducciones moderan parcialmente el impacto del incremento en delitos graves, pero no neutralizan la sensación de fondo: Huelva registra menos criminalidad en términos cuantitativos, pero más violencia y criminalidad compleja.

La ciberdelincuencia, el gran desafío

Si en el segundo trimestre Interior ya advertía de la expansión de los delitos cometidos a través de internet, el tercer trimestre confirma que esta modalidad delictiva va camino de convertirse en el principal frente policial.

La ciberdelincuencia crece en Huelva un 32,4% respecto a 2024, con 3.478 casos registrados entre enero y septiembre.

Las estafas informáticas, que suponen la gran mayoría de este bloque, aumentan un 28,8%, hasta alcanzar 2.986 denuncias. Mientras, el apartado de otros ciberdelitos se dispara un 60,3%, reflejando que el fenómeno es cada vez más diverso: intrusiones, fraudes avanzados, suplantaciones y delitos asociados a la identidad digital. En total, casi dos de cada diez delitos cometidos en Huelva ya se producen en el entorno digital.

La radiografía que dejan los tres primeros trimestres del año viene a ratificar el panorama que ya se dibujaba tras conocerse los datos del segundo trimestre: desciende la delincuencia convencional en su conjunto, pero aumentan los delitos de sangre y la ciberdelincuencia sigue creciendo a gran velocidad, condicionando la estadística global.