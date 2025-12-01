La Diputación de Huelva incrementa un 12,8% su presupuesto para 2026

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2026 del organismo provincial, que será debatido en el pleno del próximo miércoles, 3 de diciembre. Unas cuentas que destacan por ser las más altas en la historia de la institución provincial, alcanzando los 246 millones de euros (un 12,8 por ciento más que en 2025), cifra que asciende a 264 millones de euros al incluir a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva y la Agencia Destino Huelva.

Unos presupuestos, que en palabras del vicepresidente de la Diputación, reflejan el compromiso de la institución por los ochenta municipios y las dos entidades locales de la provincia. Un presupuesto, ha añadido, que «nos lleve a avanzar en la igualdad entre todos los habitantes de esta provincia y que todos tengan las mismas oportunidades. Queremos llevar los servicios que prestamos desde la Diputación a cada rincón de la provincia de Huelva y ser una administración mucho más útil, cercana a los ciudadanos y a los municipios».

Un momento de la rueda de prensa H24

El incremento del 12,8 por ciento del presupuesto con respecto al de 2025 se traduce en 28 millones de euros más. Un aumento que, según Zamora, viene marcado principalmente por tres hitos. Por un lado, los mayores ingresos que se reciben tanto por parte del Gobierno Central como por parte de la Junta de Andalucía.

Gran estabilidad financiera

En segundo lugar, por la nueva tasa de residuos, aprobada en el pleno del pasado mes de noviembre, y en tercer lugar, por los rendimientos financieros que tiene la Diputación, a través de las liquidez que mantiene en las distintas entidades bancarias. Este presupuesto, ha asegurado, «nos va a permitir seguir con nuestro plan de inversiones, basado en una gran estabilidad financiera, ya que mantenemos, desde el año 2024, deuda cero».

En este sentido, Zamora ha recalcado que «la deuda cero nos permite no solo obtener unos rendimientos financieros que están en torno al millón de euros, sino también tener una mayor liquidez para atender a los municipios, sin tener que atender a las obligaciones bancarias. Esto nos va a permitir principalmente una mayor aportación a los municipios y que cada euro que genera la provincia de Huelva se revierta sobre la propia provincia».

Distribución de los presupuestos

Distribuido por capítulos, el presupuesto se fraccionaría de la siguiente forma: Recursos Humanos, 55,3 millones (un incremento del 5,7 por ciento respecto a 2025); Gastos corrientes y servicios, 118,5 millones de euros (un 14,5 por ciento más); Inversiones (10,9 millones), Transferencias de capital (15,6 millones) y Transferencias corrientes (41,3 millones).