La Diputación de Huelva organiza la Navidad más musical: más de 100 artistas recorrerán una treintena de municipios

Un total de 31 pueblos de todas las comarcas de la provincia de Huelva y 16 compañías, incluyendo entre las propuestas zambombas, conciertos flamencos, música clásica, campanilleros, ilusionismo y circo. En suma, más de cien artistas de seis disciplinas distintas, la inmensa mayoría procedentes de la provincia, conforman la programación diseñada por la Diputación Provincial de Huelva para esta Navidad de 2025.

Arropada por las formaciones que participan en la campaña, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha presentado la Campaña de música y artes escénicas «con la emoción de quienes creen en la magia de estas fechas y en la capacidad de la cultura para reunirnos, conmovernos y hacernos sentir participes de esta maravillosa provincia».

Provincia en la que la Navidad, este año, será musical, con la sucesión de actuaciones de artistas locales de diversos estilos.

Actuaciones programadas En música clásica, The Baton y la Orquesta Clásica de Huelva

Los conciertos flamencos navideños serán Macarena de la Torre, con 'Andalucía en Navidad'; Regina y 'De Andalucía a Belén'; Hogueras y Candiles; 'Aires de Huelva en Navidad', de Alejandra Almendro y Jeromo Segura; 'La ilusión' de Bella de Sousa; Rocío Medina y 'Navidad de Luz'

Las Zambombas serán 'Un canto a la Navidad', de Mari Ángeles Cruzado y músicos; 'Zambomba de Pata Negra'; 'Huelva en Navidad' de Los Mellis; y Farruco, Azalea y amigos

El circo vendrá de la mano de Duoxcaso y Psikario, y la Gala de Magia estará protagonizada por el mago Naife

Desde el 5 de diciembre

Gracia Baquero ha asegurado en la presentación que el objetivo de este circuito es «llevar la cultura de calidad a los vecinos de la provincia, independientemente, del municipio donde vivan. Queremos que cada persona tenga la oportunidad de disfrazar de espectáculos únicos, cerca de casa y en un entorno familiar y festivo».

Buena parte de los artistas que participarán en la programación h24

Al mismo tiempo, la Diputación fomenta la proyección de formaciones artísticas de la provincia de Huelva, que son la práctica totalidad. «Queremos ser altavoz y escaparate de ese talento, ayudando a que nuestras tradiciones y nuestra creatividad brillen en estas fechas tan especiales», ha insistido, confiando en que «la provincia de Huelva disfrute de la Magia de la Navidad, dejen que la cultura les envuelva, nos vertebre y nos una. Porque la Navidad no solo está en las luces sino también en las emociones compartidas y en la riqueza cultural que nos define y nos identifica como provincia».

La Campaña de Navidad 2025 comenzará el próximo 5 de diciembre en Villablanca, con el concierto 'Andalucía en Navidad' de Macarena de la Torre, y se desarrollará hasta el 30 de diciembre, cuando la zambomba 'Huelva en Navidad' de Los Mellis, en Santa Olalla del Cala ponga el cierre a las actuaciones.

La programación y localidades que acogerán las actuaciones puede consultarse en la página web de la Diputación de Huelva.