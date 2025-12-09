Huelva, entre las provincias con mayor seguimiento de la huelga de médicos pese a apenas superar el 35%

La provincia de Huelva ha sido una de las de mayor seguimiento de la huelga de médicos en la jornada de este martes, según los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

A nivel general, Sanz ha cifrado en un 32% el seguimiento de la huelga, detallando que por provincias en Almería ha sido de un 30,31%; en Cádiz, del 33,93%; en Córdoba, del 27%; en Granada, del 32,16%; en Huelva, del 35,68%; en Jaén, del 21,52%; en Málaga, del 32,33% y en Sevilla, del 36,74%. De este modo, la onubense se encuentra entre las provincias con un mayor seguimiento pese a apenas haber superado el 35 por ciento.

Repercusión en las listas de espera

El consejero de Sanidad ha advertido de la «altísima repercusión» que tendrá este paro de cuatro días de los médicos andaluces contra el Estatuto Marco del Gobierno de Pedro Sánchez en las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas.

Así, Sanz ha trasladado la «comprensión» del Gobierno andaluz ante el «legítimo derecho a protestar» de los médicos ante una propuesta de Estatuto Marco «fuera de lugar y fuera de la defensa del interés general». En este sentido, ha lamentado que la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, «además de generar frustración a los profesionales, nos traslada un problema a las comunidades» por su «propuesta improvisada, ideologizada y sin financiación suficiente«.

«Tiene interés en que el sistema vaya mal -ha señalado-. No tenemos margen y además no ha negociado con las comunidades. Es una irresponsabilidad y una incompetencia del Gobierno«, ha concluido Sanz, para el que la gestión de García está siendo »nefasta«. Para estos cuatro días de huelga -en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero-, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos «como mínimo» y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que «habitualmente se presten en un domingo o festivo» y que «debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo».

Como «criterios comunes», tanto en Atención Primaria como en hospitales, «debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial». De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, «no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos».

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, «se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual» del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que «los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo».

Se podrá incrementar la dotación «con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana» en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR «no se establece ningún tipo de refuerzo». En el caso del 061, se fija un «90% en cada una de las franjas horarias de los turnos», y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.