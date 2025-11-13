Llamamientos a la prudencia en la provincia de Huelva ante el aviso naranja: cierran parques y accesos a la playa en algunos municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo desde el mediodía de este jueves el aviso naranja por lluvias y viento en la provincia de Huelva, con posibilidad de fenómenos tormentosos y riesgo de tornado, una situación que se prolongará hasta la medianoche. Aunque las precipitaciones han sido hasta ahora escasas, las rachas de viento están siendo las protagonistas del temporal, con registros que superan los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del litoral y del interior.

Ante esta situación, los ayuntamientos onubenses han activado sus dispositivos de emergencia y lanzado llamamientos a la prudencia de la población, instando a extremar las precauciones en los desplazamientos y a seguir las indicaciones de los servicios oficiales.

Isla Cristina activa su plan municipal

En el litoral occidental, el Ayuntamiento de Isla Cristina mantiene operativas todas las medidas preventivas ante el impacto directo de la borrasca.

El consistorio ha cerrado parques y accesos a las playas, además de suspender actividades culturales y deportivas. Policía Local, Protección Civil y servicios municipales trabajan en la retirada de objetos que puedan obstruir el alcantarillado y en la vigilancia de las zonas más sensibles del municipio.

Camiones y equipos de limpieza permanecen en alerta para actuar ante cualquier incidencia, mientras se recuerda a la ciudadanía la importancia de asegurar objetos en balcones y azoteas, evitar paseos por el litoral y no circular por zonas inundadas o cauces secos. «La precaución y el sentido común son la mejor garantía para todos», señala el Ayuntamiento isleño.

Medidas también en Almonte, Cartaya y Lepe

En el Condado, el Ayuntamiento de Almonte ha emitido una nota informativa ante el aviso, recomendando no aparcar en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana para facilitar el drenaje del agua en caso de lluvias intensas, y suspendiendo la Zona Azul durante todo el día.

Parques y polideportivos permanecerán cerrados, y los camiones de achique y cubas municipales están preparados para actuar ante posibles acumulaciones de agua. «Mantenemos activados todos los servicios en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local y el 112», ha informado el Ayuntamiento, que agradece la colaboración vecinal y apela a la prudencia.

Los chubasqueros, este jueves, una prenda necesaria alberto díaz

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartaya ha informado del cierre de parques en la localidad, mientras que el de Lepe también ha activado su protocolo de prevención y ha difundido un aviso de Protección Civil en el que recuerda las recomendaciones básicas frente al temporal.

El consistorio advierte de rachas de viento y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, y pide evitar actividades al aire libre, retirar objetos de balcones y terrazas, no trabajar en andamios y alejarse de muros o edificaciones en mal estado. En la costa, se recomienda no acercarse a diques ni escolleras y evitar salir a navegar.

Incidencias en la sierra y cierre preventivo en el hospital

En el interior de la provincia, el temporal ha provocado la caída de un árbol en la carretera provincial HU-8105, a la altura del kilómetro 27, en el término de Linares de la Sierra, que obligó al corte temporal de la vía, ya reabierta al tráfico pasadas las 12.40 horas tras la intervención de los servicios de emergencia.

Asimismo, desde Huelva capital, el Hospital Juan Ramón Jiménez ha informado del cierre temporal del Patio del Amor, su instalación al aire libre para los más pequeños, como medida de prevención mientras permanezca activo el aviso naranja.

Cabe recordar que las lluvias más intensas se esperan a partir de la tarde, especialmente en el litoral y el área metropolitana.

Las autoridades insisten en que la prevención es la mejor herramienta frente a los fenómenos meteorológicos adversos, y recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y del servicio de Emergencias 112 ante cualquier incidencia.