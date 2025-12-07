El Mejor Destino de Playa del Mundo por cuarto año consecutivo está a menos de una hora de Huelva

El Algarve, la región más al sur de Portugal y a menos dse una hora de Huelva, ha vuelto a conquistar el prestigioso título de Mejor Destino de Playa del Mundo en los World Travel Awards (WTA), los Oscar del turismo, que ayer se entregaron en Bahréin. Con ésta ya son cuatro las veces que el Algarve recibe este importante premio después de haber sido reconocido diez veces como el mejor destino de playa de Europa. El Algarve competía con otros 18 importantes destinos de playa, como Cancún (México), Tailandia e Isla Mauricio.

El presidente de Turismo de Algarve, André Gomes, ha destacado el significado de este premio indicando que "somos el único destino de playa del mundo que recibimos esta distinción por cuarta vez. Más que una victoria, es una clara confirmación de que el Algarve está a la vanguardia mundial en cuanto a destinos de playa». «Nos enorgullece recibir este premio y, con él, la responsabilidad de seguir elevando el nivel, preservando nuestros recursos naturales y superando las expectativas de quienes nos visitan año tras año», ha añadido.

Este nuevo premio subraya la belleza del Algarve, con sus interminables playas de arena dorada, ensenadas protegidas, lagunas, acantilados e islas que se suceden a lo largo de más de 200 kilómetros de costa, un paraíso que tenemos muy cerquita y que va más allá del sol y del mar. Porque además de su increíble línea costera, la calidad de sus playas, sus temperaturas agradables y sus más de 300 días de sol al año, en el Algarve encontramos pueblos preciosos que han sabido mantener sus tradiciones, una cocina regional llena de sabor, castillos y fortalezas, excelentes hoteles, increíbles espacios naturales perfectos para el senderismo y el cicloturismo, calma, hospitalidad, cultura, historia y unos paisajes de postal. El Algarve es ese lugar donde cada viajero, ya sea en la costa o en el interior, se siente verdaderamente como en casa.

Una región de postal

Cada playa del Algarve tiene su encanto y las hay para todos los gustos. Mientras las familias disfrutan de los amplios arenales de Olhão y los surfistas desafían las olas en la costa oeste, los amantes de la naturaleza suelen decantarse por los acantilados de Lagos o la zona natural de la Ría Formosa, en la que abundan las aves.

Son muy conocidas Praia de Falésia, Praia de Albufeira, Praia da Marinha, Praia do Camilo, Praia de Benagil, famosa por la cueva del mismo nombre… Y también hay playas menos conocidas, pero igualmente interesantes, como Praia da Amoreira, una bahía ancha y salvaje, y Praia dos Estudantes, en Lagos, que ofrece un entorno natural virgen y sorprende con un puente arqueado que une dos formaciones rocosas. Su ubicación, escondida entre altos acantilados, confiere a esta playa un carácter muy especial.

Otro lugar increíble del Algarve es la isla de Armona, a la que solo se puede acceder en ferry y que recompensa a los visitantes con playas de apariencia casi tropical. El ambiente tranquilo y el entorno libre de coches hacen que sea un lugar donde parece que el tiempo se ha detenido. La playa está situada en el corazón del Parque Natural de la Ría Formosa y rodeada de otras islas.

Hay más encanto en Praia da Terra Estreita, una playa larga y tranquila, conocida por su arena suave, sus aguas cristalinas y su ambiente relajado. Es una elección ideal para aquellos viajeros que quieren evitar las multitudes de las playas más conocidas. Praia da Fábrica, a la que sólo se puede acceder en barco, es otro de los lugares secretos más especiales de la región, con impresionantes vistas sobre la Ría Formosa y una tranquilidad absoluta.