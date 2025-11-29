En este pueblo de Huelva habrá nevadas, zambombas y parques de atracciones para celebrar la Navidad 2025

Lepe se prepara para vivir unas fiestas navideñas únicas, con más de 40 actividades que combinan tradición, ocio familiar y espectáculos en el corazón de la costa de Huelva. Desde el encendido del alumbrado hasta la llegada de los Reyes Magos, la localidad ofrece una programación pensada para todos los públicos, con grandes novedades como el parque de atracciones DivertiLepe,la pista de patinaje o el gran belén figurativo en la fachada del Ayuntamiento.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, y el equipo de gobierno han destacado que la ciudad se ha consolidado como un referente navideño con proyección nacional, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un calendario que combina tradición, música, diversión y experiencias invernales.

Zambombas por barrios: la música tradicional toma Lepe

El programa «Zambombas por barrios» se extiende del 1 al 17 de diciembre en ocho zonas de la ciudad: Colombinas (1 de diciembre), Barriada de Pescadores de La Antilla (2 de diciembre), Las Colonias (3 de diciembre), CPA «Santa María de la Bella» (4 de diciembre), Urbanización Virgen Bella (9 de diciembre), La Pendola (15 de diciembre), Polideportivo Municipal (16 de diciembre) y plaza de la arboleda de Don Ramiro (17 de diciembre).

Estas tradicionales reuniones musicales comenzarán a las 17:30 horas (excepto la del CPA, a las 18:30) y contarán con la participación del Coro Santa María de la Bella, el Coro del Carmen y el grupo de palillos del CPA. El Ayuntamiento anima a toda la población a disfrutar de estas celebraciones cargadas de música y ambiente.

Parques y atracciones: diversión para toda la familia

Lepe estrena este año DivertiLepe, un parque de atracciones ubicado en el Parque de la Coronación. Desde el 29 de noviembre -cuando se celebra la inauguración con el desfile de los Cascanueces- hasta el 6 de enero, familias y niños podrán disfrutar de pista de patinaje sobre hielo, tiovivos y atracciones infantiles, hinchables, casetas de juegos y pesca de patos. También habrá espacios para puestos de dulces tradicionales como buñuelos, castañas y algodón de azúcar.

Además, se mantiene el parque Estación Navidad, en el Parque de la Estación, que incluye la Aldea de los Cuentos, visitas a Papá Noel, actividades lúdicas y encuentros con personajes de animación infantil.

Por su parte, el Tren de la Navidad recorrerá el municipio del 15 de diciembre al 1 de enero, con tres paradas estratégicas: calle Real, Estación Navidad y DivertiLepe, llenando las calles de magia y alegría.

Espectáculos, videomapping y nevadas mágicas

Por si fuera poco, la localidad ha programado proyecciones de videomapping y nevadas frente al Templo Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, creando un escenario invernal único. Estas actividades tendrán lugar los días 5, 6, 12, 13, 20, 26 de diciembre y el 2 y 3 de enero.

El gran belén figurativo instalado en la fachada del Ayuntamiento será otro de los puntos más visitados, junto con el desfile de bienvenida de Papá Noel el 19 de diciembre y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero. Los jóvenes también podrán disfrutar de las berries de la suerte y el adelanto de las campanadas de fin de año, que llenarán de ilusión las calles del centro.

Actividades destacadas de la programación

Las más de 40 actividades programadas para la Navidad 2025 en Lepe llenarán de ambiente festivo y diversión casi cada rincón de la localidad. Aunque en la página oficial del ayuntamiento y en la imagen inferior puedes encontrar todo el programa detallado, a continuación te dejamos algunas de las más destacadas.

-28 de noviembre: encendido del alumbrado navideño y proyección infantil

-29 de noviembre: inauguración de DivertiLepe con pasacalles de Cascanueces

-1-17 de diciembre: zambombas por los barrios

-15 de diciembre: primer viaje del Tren de la Navidad

-19 de diciembre: llegada de Papá Noel

-2 de enero: videomapping y nevadas y gran concierto de Año Nuevo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Lepe en el Teatro Municipal.

-5 de enero: gran cabalgata de Reyes Magos

Además, los martes y jueves de diciembre se celebrará la campaña comercial “Días Dorados” en los comercios locales, con promociones especiales.