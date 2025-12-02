Este pueblo mágico de Huelva celebra su belén viviente este fin de semana: «Un clásico de la Navidad de la Sierra»

Puerto Moral, uno de los enclaves más singulares de la Sierra de Huelva, ultima los preparativos para acoger este fin de semana su tradicional Belén Viviente que celebrará su XIV edición. Una cita muy esperada cada año y considerada ya un imprescindible de la Navidad serrana.

Organizado por el Ayuntamiento de Puerto Moral y levantado gracias al trabajo desinteresado de sus vecinos, el belén se ha convertido en un auténtico símbolo del espíritu comunitario del municipio. Decenas de habitantes se convierten en figurantes para recrear oficios tradicionales —como la alfarería, la carpintería o la zapatería— junto a escenas bíblicas tan reconocibles como la Anunciación o el portal de Belén. Cada familia asume una parte del montaje y aporta decorados y materiales, lo que convierte esta representación en una experiencia cercana y muy auténtica.

¿Cuándo se celebra?

El Belén Viviente tendrá lugar en el paraje Barranco La Madrona, un entorno natural de gran belleza que refuerza el ambiente mágico del recorrido, rodeado de vegetación, senderos y arroyos. Las representaciones se celebrarán este finde semana el sábado y domingo, en horario de 17:30 a 21:00 horas, un tramo perfecto para disfrutar del paseo al caer la tarde y con la iluminación especial que acompaña todo el recorrido.

Para poder acceder se hace mediante un donativo voluntario, cuya recaudación se destina cada año a fines solidarios, una razón más por la que esta iniciativa cuenta con el respaldo de vecinos y visitantes.

Con una ambientación cuidada y la implicación total del pueblo, el Belén Viviente de Puerto Moral se mantiene como uno de los eventos navideños más entrañables de la Sierra. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la tradición, la naturaleza y el encanto de este «pueblo mágico» en pleno corazón de Huelva.