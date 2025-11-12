Los regantes del Condado ponen en marcha hasta enero una oficina técnica para gestionar las ayudas del Pacto de Doñana

Los agricultores recuerdan que el presupuesto de estas ayudas «solo permite que se acojan 400 hectáreas y son 1.200 hectáreas las interesadas», por lo que solicitan claridad en los criterios

Asamblea de agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva
Asamblea de agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva h24

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado centralizará en su oficina técnica todas las tareas de información, asesoramiento y presentación de los proyectos para acogerse al pacto de Doñana, firmado por Gobierno de España y Junta de Andalucía. La oficina estará operativa de nuevo durante dos meses, hasta el 15 de enero, que es cuando finaliza el plazo para acogerse a las ayudas.

Así se ha anunciado en asamblea de agricultores, donde los profesionales de la Plataforma desgranaron cada uno de los criterios y sus baremos, que serán tenidos en cuenta por la administración para otorgar las ayudas. 

Los agricultores recordaron que el presupuesto de estas ayudas «solo permite que se acojan 400 hectáreas y son 1.200 hectáreas las interesadas, por parte de la Plataforma, en acogerse», según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

Por ello, solicitaron «mayor disponibilidad presupuestaria«, y la »aclaración de criterios técnicos que en la convocatoria no están bien definidos«.

Oficina técnica

La oficina técnica, que atenderá a los asociados de la Plataforma, está destinada a ofrecer asesoramiento y gestionar la tramitación de las ayudas incluidas en el Plan Doñana y para ello es «imprescindible» pedir cita telefónica antes de la mencionada fecha.

Este servicio tiene como objetivo facilitar a los agricultores el acceso a las subvenciones y resolver cualquier duda sobre los procedimientos administrativos relacionados con el plan. Su horario de atención será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Desde la plataforma han destacado la «importancia» de esta iniciativa para garantizar que los agricultores del Condado puedan beneficiarse de las ayudas establecidas dentro del Plan Doñana, optimizando el proceso de solicitud y proporcionando un soporte técnico especializado.

