Llega el tiempo de las setas: consejos y lugares para recolectarlas en Huelva

Tras las primeras lluvias del otoño, el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se ha convertido en un destino obligado para los aficionados a la micología, donde nacen gran variedad de setas -la comarca atesora más de 500 especies, entre comestibles y tóxicas, algunas sin catalogar-, gracias al microclima y a la riqueza forestal de la zona que la convierten en uno de los rincones más prolíficos de la Península en lo que a hongos se refiere.

Así, en los montes serranos se pueden encontrar durante estas fechas tanas, tentullos, gallipiernos, chantarelas, champiñones silvestres, níscalos, lenguas de castaños y rebozuelos, entre otras especies, que por su alto valor culinario se han convertido en objetos de culto, y que tienen un especial protagonismo durante este mes en varias citas que se desarrollan en torno a la micología, organizadas por las asociaciones amigas de este producto natural.

Aunque la totalidad de los pueblos de la serranía onubense disfrutan de la recolección de setas de temporada, que se consumen en los bares y restaurantes de la zona formando parte de exquisitos platos, serán las localidades de Santa Ana la Real y Almonaster la Real, las que compartirán protagonismo en el mes de noviembre con sus tradicionales jornadas micológicas, mientras que en Aracena, se puede visitar un Punto de Información Micológica.

Santa Ana la Real

El primer encuentro, se desarrollará en Santa Ana la Real los días 21 y 22 de noviembre, organizado por la Asociación Cultural Valle de Santa Ana en colaboración con el Ayuntamiento santanero, cuenta con un atractivo programa actividades que se inaugurará el viernes por la tarde, en el Salón Cultural de la calle Nueva, con una ponencia sobre la riqueza micológica de la zona, a cargo de Fernando Cera Corzo, aficionado a la micología.

El sábado se iniciará con una salida al campo a las 9:00 horas, estando citados los inscritos en la Plaza de España de Santa Ana, para recoger los distintos ejemplares y entregarlos en el Salón Cultural para su clasificación y exposición. Además se realizará un concurso de fotografía sobre 'Setas del término municipal de Santa Ana la Real'. A mediodía, llegará el esperado momento de degustar los hongos en platos elaborados en el mismo espacio cultural.

Imágenes de la recolección de setas en la serranía de Aracena y de las jornadas micológicas que se celebran en este enclave onubense J. M. B. M.

Por la tarde, continuará el componente gastronómico, con una merienda de café y dulces en el mismo Salón, y le seguirá una ponencia gastronómica, a cargo del reconocido chef Luis López Galdeano, todo un referente en la cocina de Huelva (primer premio en el concurso de Andalucía de cocineros), para finalizar la jornada con la entrega de premios , a la mejor seta dentro de su especie y a la seta más rara dentro de la zona, y con el acto de clausura.

Desde la Asociación Valle Santa Ana recuerdan que las inscripciones se pueden hacer en el correo electrónico valledesantaana@hotmail.com , tanto para las Jornadas como para el Rally fotográfico, y facilitar así la salida al campo. Los datos a aportar en el correo son nombre, mail, teléfono y participación o no al rally. La inscripción es gratuita, aunque la asociación dispone de huchas para depositar un donativo, para ayudar a las distintas actividades que realiza.

Aldea de Las Veredas, en Almonaster

La segunda cita micológica se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre, en la aldea Las Veredas, cercana al municipio de Almonaster la Real, al que pertenece. El encuentro constituye una excelente oportunidad para salir al campo en grupo y disfrutar del encanto de la búsqueda de hongos, además de participar en exposiciones de los ejemplares recolectados y degustaciones de los mismos.

La asociación «Amanita» de Aracena recomienda que en el equipo se lleve una cesta hecha con materiales naturales J. m. b. m.

Entre las actividades programadas destacan el sábado, día 23, por la mañana, los concursos de cestas de setas, del mejor ejemplar recolectado y de fotografía «Setas de Almonaster 2025», mientras que por la tarde, a las 18:30, se podrá escuchar en el Salón Cultural Los Carrascos la ponencia «La Amanita Muscaria, su historia y propiedades alucinógenas» , a cargo del experto micólogo Manuel Francisco García González.

Punto de información micológica de Aracena

Otro de los municipios serranos que venía celebrando las jornadas micológicas desde el año 1994 era Aracena, donde se realizaban las tradicionales salidas al campo, exposiciones de setas recolectadas, degustaciones y ponencias de expertos micólogos y reconocidos gastrónomos, actividades que han sido suspendidas los dos últimos años por problemas de salud del presidente de la asociación local «Amanita», organizadora del encuentro.

Sin embargo, el mundo de las setas en Aracena se puede conocer a través del Punto de Información Micológica (PIM), ubicado en el interior del Museo de Jamón, en la calle Gran Vía de la localidad. En este espacio se pueden encontrar unos contenidos comunes, (el de Aracena está tematizado «Las setas y la gastronomía») que ofrecen al visitante información sobre la conservación y uso sostenible de las setas, tipos de hongos según su modo de vida, el tercer reino, o el interés económico de estos hongos, entre otros, apartados.

Algunos consejos

Por otra parte, a la hora de recolectar setas, la asociación «Amanita» de Aracena recomienda que en el equipo se lleve una cesta hecha con materiales naturales, y nunca una bolsa de plástico. Son habituales las de mimbre y también las de vareta de olivo, de gran tradición. No debe además olvidarse una navaja con la que poder separar de un corte limpio la seta de su base, o micelo, para dejarlo intacto y permitir que los ejemplares puedan reproducirse.

Las setas, uno de los alimentos imprescindibles en otoño en la Sierra de Huelva j. m. b. m.

Otro de los consejos hace referencia a que la extracción de las setas se realice en su etapa adulta, es decir, cuando ya se encuentran en el exterior y abiertas. De esta forma, se han desarrollado ya todas las características del hongo y será más fácil poderlo diferenciar de especies que no son comestibles, o incluso que son de gran toxicidad y que, sin embargo, guardan un gran parecido con las que sí se consumen habitualmente.

En el caso de personas que no estén familiarizadas con la recolección de setas, es aconsejable acudir a gente experta conocida o recurrir a asociaciones micológicas para asegurarse que se recolectan sólo setas comestibles. También es útil consultar con habitantes del campo en cada zona. Y en todos los casos, ante la menor duda, mejor abstenerse.