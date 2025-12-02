La nieve caerá en este pueblo de la Sierra de Huelva el próximo viernes

Aroche ya tiene lista su programación navideña, un calendario cargado de actividades que volverá a llenar de luz, música y convivencia las calles del municipio, donde nevará este próximo viernes. El Ayuntamiento ha diseñado un conjunto de propuestas que van desde recreaciones históricas y talleres infantiles hasta mercadillos, zambombas, conciertos y grandes citas familiares como la llegada del Cartero Real, la fiesta de Papá Noel o la Cabalgata de Reyes.

«Aroche es un pueblo muy unido, a cuyos vecinos y vecinas les encanta compartir momentos en la calle, ya sea en una zambomba flamenca o en un mercadillo navideño», asegura la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero Sancha. «Por ello, hemos pretendido crear estas actividades como punto de encuentro y reunión para mayores y pequeños», ha proseguido. «Agradecemos además el apoyo y colaboración de asociaciones, hermandades y colectivos de Aroche que siempre suman con sus propuestas», concluye la primera edil.

El municipio afronta así un diciembre repleto de planes para todos los públicos, una Navidad «para vivirla, sentirla y compartirla», como destaca la edil.

Programación Navidad Aroche 2025

5 de diciembre 19:00 h – Encendido del alumbrado y nevada artificial

Plaza Sierra de Aroche

6 de diciembre 12:00 h – Navidea: Recreación romana «Macellum»

Ciudad Romana Arucci-Turobriga

17:00 h – Zambomba flamenca «Cantando por Navidad»

Salón Montellano – Las Cefiñas

7 de diciembre 11:00 h – Mercadillo Hdad. San Isidro

Plaza Sierra de Aroche

12:00 h – IV Chilifest

Cafetería Popo

17:00 h – Visita guiada a las murallas y Torre San Ginés

13 de diciembre 12:00 h – Taller romano «La luz en Roma: Lucernae»

Ciudad Romana Arucci-Turobriga

18:00 h – Mini Feria Navideña «Navidad en Igualdad»

Paseo de la Iglesia

14 de diciembre 20:30 h – Concierto de órgano benéfico Batallón de Donantes

Iglesia Parroquial

17 de diciembre 19:00 h – Concierto de Navidad Banda de Iniciación

Aula Municipal de Música – Salón Félix Lunar

19 de diciembre Grupo de Campanilleros CEIP José Romero Macías e IES Turóbriga

19:00 h – Concierto de Navidad Banda Municipal Juan Fernández Vázquez

Paseo de la Iglesia

20 de diciembre 12:00 h – Mercadillo Iglesia Parroquial

13:00 h – Cajonada flamenca

17:30 h – Concierto de guitarras y voces

Paseo de la Iglesia

22 de diciembre 10:00 h – Cartero Real

Paseo de la Iglesia

12:00 h – Certamen de Villancicos CEIP José Romero Macías

Salón Félix Lunar

25 de diciembre 17:00 h – Fiesta de Papá Noel y nevada artificial

Las Cefiñas

27 de diciembre 12:00 h – Partido solidario benéfico Cáritas

Estadio Nuevo Cañón

20:00 h – Zambomba flamenca «Aires de Navidad»

Paseo de la Iglesia

28 de diciembre 12:00 h – Taller romano «La joyería en la antigua Roma»

Ciudad Romana Arucci-Turobriga

31 de diciembre 17:00 h – Tardebuena con Charanga Cachonera y Preuvas

Plaza Sierra de Aroche

03:00 h – Fiesta de Nochevieja con DJ Raster

Paseo Ordóñez Valdés

3 de enero 17:00 h – Motoburra Fest

Paseo Ordóñez Valdés – Asociación Carnavalera

4 de enero 17:00 h – Cabalgata de Reyes Magos (Las Cefiñas)

5 de enero 17:00 h – Gran Cabalgata de Reyes Magos por las calles de Aroche

Una Navidad para recordar

A todo esto hay que sumarle el Belén Viviente que podrá disfrutarse durante el puente de diciembre en el convento de La Cilla.

El Ayuntamiento de Aroche vuelve así a proponer una Navidad cargada de actividades variadas y para todos los públicos, con la implicación de hermandades, asociaciones y colectivos locales. Desde las recreaciones en Arucci-Turobriga hasta las zambombas, los conciertos, las ferias infantiles y las grandes citas del Cartero Real, Papá Noel y los Reyes Magos, la localidad serrana se prepara para vivir unas fiestas «llenas de luz, música y unión», como destaca su alcaldesa.