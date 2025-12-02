La nieve caerá en este pueblo de la Sierra de Huelva el próximo viernes
Aroche ya tiene lista su programación navideña, un calendario cargado de actividades que volverá a llenar de luz, música y convivencia las calles del municipio, donde nevará este próximo viernes. El Ayuntamiento ha diseñado un conjunto de propuestas que van desde recreaciones históricas y talleres infantiles hasta mercadillos, zambombas, conciertos y grandes citas familiares como la llegada del Cartero Real, la fiesta de Papá Noel o la Cabalgata de Reyes.
«Aroche es un pueblo muy unido, a cuyos vecinos y vecinas les encanta compartir momentos en la calle, ya sea en una zambomba flamenca o en un mercadillo navideño», asegura la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero Sancha. «Por ello, hemos pretendido crear estas actividades como punto de encuentro y reunión para mayores y pequeños», ha proseguido. «Agradecemos además el apoyo y colaboración de asociaciones, hermandades y colectivos de Aroche que siempre suman con sus propuestas», concluye la primera edil.
El municipio afronta así un diciembre repleto de planes para todos los públicos, una Navidad «para vivirla, sentirla y compartirla», como destaca la edil.
Programación Navidad Aroche 2025
5 de diciembre
-
19:00 h – Encendido del alumbrado y nevada artificial
-
Plaza Sierra de Aroche
6 de diciembre
-
12:00 h – Navidea: Recreación romana «Macellum»
-
Ciudad Romana Arucci-Turobriga
-
17:00 h – Zambomba flamenca «Cantando por Navidad»
-
Salón Montellano – Las Cefiñas
7 de diciembre
-
11:00 h – Mercadillo Hdad. San Isidro
-
Plaza Sierra de Aroche
-
12:00 h – IV Chilifest
-
Cafetería Popo
-
17:00 h – Visita guiada a las murallas y Torre San Ginés
13 de diciembre
-
12:00 h – Taller romano «La luz en Roma: Lucernae»
-
Ciudad Romana Arucci-Turobriga
-
18:00 h – Mini Feria Navideña «Navidad en Igualdad»
-
Paseo de la Iglesia
14 de diciembre
-
20:30 h – Concierto de órgano benéfico Batallón de Donantes
-
Iglesia Parroquial
17 de diciembre
-
19:00 h – Concierto de Navidad Banda de Iniciación
-
Aula Municipal de Música – Salón Félix Lunar
19 de diciembre
-
Grupo de Campanilleros CEIP José Romero Macías e IES Turóbriga
-
19:00 h – Concierto de Navidad Banda Municipal Juan Fernández Vázquez
-
Paseo de la Iglesia
20 de diciembre
-
12:00 h – Mercadillo Iglesia Parroquial
-
13:00 h – Cajonada flamenca
-
17:30 h – Concierto de guitarras y voces
-
Paseo de la Iglesia
22 de diciembre
-
10:00 h – Cartero Real
-
Paseo de la Iglesia
-
12:00 h – Certamen de Villancicos CEIP José Romero Macías
-
Salón Félix Lunar
25 de diciembre
-
17:00 h – Fiesta de Papá Noel y nevada artificial
-
Las Cefiñas
27 de diciembre
-
12:00 h – Partido solidario benéfico Cáritas
-
Estadio Nuevo Cañón
-
20:00 h – Zambomba flamenca «Aires de Navidad»
-
Paseo de la Iglesia
28 de diciembre
-
12:00 h – Taller romano «La joyería en la antigua Roma»
-
Ciudad Romana Arucci-Turobriga
31 de diciembre
-
17:00 h – Tardebuena con Charanga Cachonera y Preuvas
-
Plaza Sierra de Aroche
-
03:00 h – Fiesta de Nochevieja con DJ Raster
-
Paseo Ordóñez Valdés
3 de enero
-
17:00 h – Motoburra Fest
-
Paseo Ordóñez Valdés – Asociación Carnavalera
4 de enero
-
17:00 h – Cabalgata de Reyes Magos (Las Cefiñas)
5 de enero
-
17:00 h – Gran Cabalgata de Reyes Magos por las calles de Aroche
Una Navidad para recordar
A todo esto hay que sumarle el Belén Viviente que podrá disfrutarse durante el puente de diciembre en el convento de La Cilla.
El Ayuntamiento de Aroche vuelve así a proponer una Navidad cargada de actividades variadas y para todos los públicos, con la implicación de hermandades, asociaciones y colectivos locales. Desde las recreaciones en Arucci-Turobriga hasta las zambombas, los conciertos, las ferias infantiles y las grandes citas del Cartero Real, Papá Noel y los Reyes Magos, la localidad serrana se prepara para vivir unas fiestas «llenas de luz, música y unión», como destaca su alcaldesa.
