Un pueblo de la Sierra de Huelva servirá este fin de semana la ración de jamón ibérico más grande del mundo en su Feria Gastronómica

Cumbres Mayores volverá a situarse este puente de diciembre en el epicentro gastronómico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Del 5 al 8 de diciembre, la localidad celebrará la XIV Feria Gastronómica y Cultural Saborea Cumbres, una cita plenamente consolidada que combina patrimonio, tradición y, sobre todo, la excelencia del ibérico.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Cumbres Mayores, se despliega entre dos espacios clave: la Plaza de Andalucía y el Castillo de Sancho IV, una fortaleza del siglo XIII que se convierte durante estos días en espacio de degustaciones, exposiciones y actividades culturales. El enclave, junto a la Iglesia de San Miguel Arcángel y otros elementos patrimoniales, enmarca una cita que cada año atrae a miles de visitantes deseosos de disfrutar de uno de los productos más emblemáticos de la provincia.

La ración de jamón ibérico más grande del mundo

Entre las numerosas actividades previstas, destaca un evento ya tradicional que cada diciembre sitúa a Cumbres Mayores en titulares: la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo. Tendrá lugar el domingo 7 de diciembre, a partir de las 14.00 horas, en la caseta municipal.

Unos doce cortadores profesionales participarán en el corte de los 25 jamones previstos para esta edición. El resultado será degustado por el público asistente, que podrá comprobar de primera mano la calidad del jamón de una de las localidades con más arraigo en la producción ibérica de la provincia. Con varios siglos de tradición, Cumbres Mayores se mantiene como uno de los centros productores más destacados gracias a un producto muy apreciado en los mercados por su sabor y calidad.

La programación de Saborea Cumbres combina gastronomía, cultura y divulgación. Durante los cuatro días se sucederán degustaciones, talleres gastronómicos, charlas y exhibiciones. No faltarán platos típicos como el potaje de garbanzos o el tradicional arroz serrano.

Algunas actividades previstas Exposición Hilos y barro, de la tradición a la vanguardia, instalada en el Museo Miguel García Camacho

Exposición Enseres de nuestra matanza, que se exhibe en la Plaza del Convento de Santa Clara.

Visitas guiadas al Castillo de Sancho IV, una de las joyas arquitectónicas de la comarca.

Demostraciones de despiece tradicional del cerdo ibérico

Cuentacuentos y actividades infantiles

Pasacalles y actuaciones musicales

Esta feria supone cada año una oportunidad para que el pueblo muestre su potencial, sus raíces y la calidad de sus productos en un contexto festivo y divulgativo.

Con una combinación perfecta de gastronomía, tradición y patrimonio, Saborea Cumbres vuelve a presentarse como una cita imprescindible para quienes deseen disfrutar del mejor ibérico en un entorno único de la Sierra de Huelva. Este fin de semana, además, con un aliciente irresistible: la ración de jamón ibérico más grande del mundo.