Un aficionado del Recreativo se queja por encontrar esto en el Colombino: «Debajo del asiento me encuentro esto»

La barra de hierro que se encontró un aficionado debajo de su asiento en el Nuevo Colombino

El Nuevo Colombino cumplirá 25 años en 2026. Es decir, no es ni mucho menos un estadio antiguo. Pero prácticamente desde su fundación ha tenido desperfectos tanto por dentro como por fuera fruto de la dejadez de las manos privadas y públicas.

Ahora el Ayuntamiento de Huelva acaba de anunciar que va a invertir en los próximos cuatro años 400.000 euros por temporada en arreglos y mejoras en el estadio. El Consistorio señaló que la pasada campaña se hicieron algunos trabajos en zonas concretas como las cornisas de gol norte. Y también indicaba que comenzará a arreglar las grietas detectadas en los accesos, la renovación del sistema antiincendio, la iluminación o medidas de accesibilidad.

En el primer partido del campeonato liguero de esta temporada, en la que el Recreativo de Huelva milita en la Segunda RFEF tras su descenso de categoría, el Decano se enfrentó al Puente Genil, cayendo por 1-2.

Y hubo varios aficionados que se quejaron en sus redes sociales de detalles como que hay avispas cerca de la zona en la que se sientan o que tienen los asientos rotos. Y en TikTok también llamó la atención lo que se encontró un seguidor del conjunto onubense, como él mismo relata.

«Me he comprado una botella de agua y me han quitado el tapón, algo que es lo lógico porque lo hacen en todos los campos no vaya a ser que te dé por tirar la botellita», señala diciendo antes de indicar la gravedad de lo que apareció debajo de su asiento.

«Detrás de la portería, en los asientos que están todo reventados me he encontrado una barrita de hierro debajo de uno de ellos. Yo no lo voy a utilizar desde luego y se lo voy a entregar al guardia de seguridad. Pero con estas cositas hay que tener más cuidado», indicaba 'duendelsur40', y los comentarios a su vídeo iban también en la línea de criticar la dejadez del Nuevo Colombino en los últimos años.