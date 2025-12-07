Arzu: «Hoy hemos dado un paso más para lo que queremos que sea este Recreativo»

A la conclusión del encuentro entre el Xerez Club Deportivo Fútbol Club y el Recreativo de Huelva en Chapín, el técnico del Decano, Arzu, acudió a la sala de prensa en su segundo partido en el banquillo albiazul.

«En el cómputo de los noventa minutos ellos han tenido parciales de 15 minutos donde hicieron buen fútbol y nos hicieron mucho daño rompiendo el pasillo central. En la primera parte nos ha mantenido Jero Lario, pero en la segunda parte fuimos dominadores y manejamos bien los tiempos y el balón. En la primera parte nos faltó ser verticales y nos faltó jugar de manera rápida con los laterales. En la segunda parte los jugadores fueron más valientes y tuvimos más acercamientos, aunque no fueran ocasiones claras. Tenemos que mejorar la tensión y la precisión con el balón, y en los últimos minutos creo que hemos llegado físicamente peor que ellos a ese tramo con molestias como las de Pepe Mena o Alberto López. Han leído bien los minutos finales e incluso pudieron hacer el 2-1«.

«Creo que hemos perdido dos puntos aunque me quedo con que ha habido mejoría en el equipo y hemos dado un paso adelante. Siempre es importante mantener la portería a cero y hemos estado cerca de lograrlo. Estamos en buena dinámica y esperamos seguir con esta energía y recuperar la suerte para que los puntos caigan de nuestro lado«, añadía el preparador del conjunto onubense en su valoración del encuentro.

Criticaba algo el míster del Decano tanto el césped de Chapín como la actuación arbitral: «En ocho entrenamientos la actitud del equipo está siendo encomiable. Valoro mucho la predisposición de los jugadores y hoy hemos dado un paso más para lo que queremos que sea este Recre. El campo hoy no nos ha ayudado y quizás pondría un punto negro en el arbitraje porque en los contactos hemos sido perjudicados. Iremos poco a poco limando aspectos del juego en los que tenemos que mejorar y lo haremos a marchas forzadas«.

Sobre las molestias físicas de Pepe Mena y Alberto López en el tramo final, Arzu comentó que «hoy queríamos tener más fuerza en el centro del campo y Pepe Mena tiene mucho trabajo y Javi Castellano es más posicional, con lo que queríamos liberar un poco a Álex Bernal. Mena no ha sufrido una lesión pero sí estaba acalambrado, al igual que Alberto López, y por eso hicimos los cambios dándole entrada a Malam Camará y Dani Romero, que han entrado bien y han aprovechado sus minutos«.

Elogiaba a Antonio Arcos, autor del gol albiazul, diciendo que «es un jugador que tiene mucho talento. Al final tienen que saber percibir cuando tienen la marca muy pegada y en ciertas zonas de riesgo tienen que ser mucho más prácticos, pero si es capaz de girarse cerca de la portería es peligroso. Tenemos jugadores como él de buen disparo para poder ensayar mucho más».

Tres partidos en ocho días

Sobre los tres partidos de liga en ocho días que va a disputar el Decano, su entrenador esgrimía que «a mí me gustaría tener más tiempo para poder entrenar y esta semana tendremos que gestionar bien las cargas para poder recuperar. Trataremos de seguir creciendo en el tema táctico. Ahora perdemos a Javi Castellano por sanción pero recuperamos a Iván Romero y José Carlos, con lo que tendremos más variantes. Los dos partidos van a estar muy cerca el uno del otro y hay que valorar a los jugadores para ver si tienen molestias. No es algo extraño en el fútbol jugar domingo, miércoles, domingo y hay que gestionarlo aunque tendremos una pequeña desventaja respecto al rival del próximo domingo (Antoniano). Somos fieles a una idea y con los jugadores que tenemos trataremos de seguir inculcándola«.

Por último, sobre los alrededor de 500 recreativistas en la grada de Chapín, Arzu lo aplaudía diciendo que «da gusto ver a la gente que ha venido a apoyarnos y la actitud con la que han estado. No ha habido ninguna acción durante los 90 minutos en la que hayamos notado discrepancias por su parte y eso es de alabar. La afición se está portando de 15 y somos nosotros los que tenemos que darles más cosas de las que les estamos dando«.