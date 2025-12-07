La autoestima sigue por los suelos (1-1)

Arzu venía siguiendo la trayectoria del Recreativo de Huelva desde el inicio de la temporada y había visto varios partidos del Decano, con lo cual cuando desembarcó en el banquillo albiazul no partía del todo de cero. Una vez dentro continúa diagnosticando los males del paciente y ya los va teniendo bastante claros. Tampoco hay que ser un iluminado para eso porque se están viendo a leguas desde que se inició la campaña. El equipo hace aguas en varias facetas y el nuevo técnico debe dedicarse a ir tapando agujeros y moldeando a su conjunto de manera paulatina. Sin prisa pero sin pausa y sin dar pasos de tortuga porque la competición no espera a nadie.

Eso sí, por ahora el Recre tiene la suerte de que ningún rival está abriendo demasiada brecha por arriba y todavía no hay ni muchos menos distancias insalvables. A día de hoy está bastante más cerca de los puestos de peligro que de los de privilegio, pero si es capaz de sacar adelante los dos encuentros que tiene en cuatro días en el Nuevo Colombino (el miércoles ante el UCAM Murcia y el domingo contra el Antoniano) verá las cosas con otro color y optimismo. Eso sí, hay que sacarlos adelante para que las vacaciones de Navidad no sean de borrón y cuenta nueva con el mercado invernal a la vuelta de la esquina y la afición perdiendo cada vez más la paciencia y preguntándose cómo puede estar esta plantilla tan mal en la clasificación y cómo puede ofrecer unas sensaciones futbolísticas tan pobres militando en la cuarta división del fútbol nacional.

A decir verdad, algo va mejorando la cosa con Arzu. Tampoco es que tuviera el nazareno el listón demasiado alto visto lo visto anteriormente con Pedro Morilla. El Decano sólo ha ganado en este ejercicio cinco de los 13 encuentros que ha disputado y tres de ellos han sido, y sufriendo, ante los tres últimos clasificados (Atlético Malagueño, Estepona y Almería B). Es verdad que es de los mejores equipos en defensa, porque sólo ha recibido 11 goles, pero lo verdaderamente inadmisible y de suspenso rotundo es que sólo haya marcado 13 dianas. A una de media por choque, lo que le deja como uno de los peores del grupo en dicha faceta y deja a las claras que la creación de juego, es decir, la sala de máquinas, está siendo un fiasco.

¿Qué equipo no querría tener a jugadores como Álex Bernal, Javi Castellano, Antonio Domínguez o Pepe Mena en su plantilla para elaborar fútbol en Segunda RFEF? Pues pese a esos nombres el Decano aburre a las ovejas y no tiene equilibrio, ni chispa, ni ritmo ni un juego ofensivo que sea capaz de encerrar a sus rivales. Y hasta que no consiga eso difícilmente va a ser un serio candidato al ascenso. De momento continúa en la mediocridad a nivel clasificatorio y de sensaciones futbolísticas. Queda tiempo, pero cada vez menos, y ya la directiva y la dirección deportiva han agotado la bala o comodín del cambio de entrenador, que era algo más que necesario porque la 'pifiaron' bien gorda en verano en ese sentido.

Mario da Costa repitió titularidad en las filas del Decano en Chapín agencia lof

Sin embargo, sus rivales sí que embotellan en bastantes ocasiones al Recre en su área. El propio Xerez Deportivo Fútbol Club lo hizo esta mañana por momentos en Chapín. Principalmente en los compases iniciales, donde lo normal es que los locales se hubiesen puesto por delante si no llega a ser por el larguero en una ocasión y por un paradón de Jero Lario en la otra. Y también en los minutos finales. No es normal lo que le está sucediendo en las postrimerías de los encuentros al Decano. Se le han ido ya muchos puntos por no estar concentrado ni ser contundente cuando tiene ventaja en el marcador y se acerca el pitido final. De nada le está valiendo la experiencia de muchos de sus futbolistas para amarrar los resultados a su favor. En Chapín le ocurrió lo que en muchos otros encuentros, sea por cuestiones anímicas o físicas, y el cuadro gaditano no sólo le empató sino que casi se lleva incluso el triunfo con otra oportunidad más de oro también en el descuento.

Insuficiente mejoría

Y entre el principio y el final es donde estuvo la paulatina mejoría albiazul. Ya ante el Águilas en el estreno de Arzu se palpó algo de más equilibrio y actitud en una plantilla que todavía sigue sin creérselo, y contra el Xerez DFC hubo buenos minutos principalmente en la segunda mitad, en la que los cambios del míster albiazul refrescaron al equipo y le hicieron tener más protagonismo arriba y con el balón. Anduvieron bien jugadores como Javi Castellano y Caye Quintana y el gol vino de una buena acción personal de Antonio Arcos, un jugador que, como buena parte de los que componen la plantilla albiazul, da la impresión de tener mucho más fútbol en sus botas del que ha exhibido hasta ahora. A ver si empiezan de una vez por todas a soltarse y a espantar los miedos y fantasmas y cogen ya confianza porque falta hace.

El tanto de Udom fue un jarro de agua fría para la afición albiazul, que se las prometía muy felices en las gradas de Chapín. Ahora llegará el UCAM Murcia y un final de año con el Antoniano y el Melilla. Son equipos que, por ejemplo, este fin de semana han ganado sus partidos. Es decir, que llegan con una moral que le falta al alicaído Decano, un equipo muy dañado en su autoestima. Antes del cierre del año y de la apertura del mercado invernal hay que sobreponerse a las múltiples ausencias por sanciones y lesiones y lograr un mínimo de seis de esos nueve puntos en juego para que las distancias con la zona alta sigan siendo exiguas. El 2025 está siendo para olvidar. Pero esto afortunadamente no es como empieza sino como acaba y para ser optimista tienen el ejemplo del Recre de la temporada 2022/23.

0-1, min. 77: Antonio Arcos; 1-1, min. 92: Udom Ekerette ÁRBITRO Javier Sánchez Carreras (colegio cordobés). Amonestó a los locales Juanjo Mateo, Yago Gandoy y Carlos Daniel y a los visitantes Javi Castellano, Malam Camará, Juancho Villegas y Mario da Costa