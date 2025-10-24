El Pedro Morilla más ambicioso: «Mi visión es la de que probablemente vamos a ascender»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha atendido esta mañana, después del entrenamiento, a los medios de comunicación en la previa liguera de la cita que afrontará este domingo (Juan Cayuela, 11.30 horas) el Decano ante la Unión Atlético, rival directo en el grupo IV de la Segunda RFEF.

«Mentalmente estamos fuertes y en disposición de ir a competir a Murcia contra un buen equipo que tiene el mismo objetivo que nosotros, el de intentar ascender. Queremos resarcirnos de la injusta derrota del otro día (ante el Xerez CD)", señalaba Morilla, que tendrá la ausencia segura del lateral derecho Álex Carrasco: "Tiene una dolencia muscular aunque no llega a ser una rotura según me dicen desde el cuerpo médico".

Este sábado "valoraremos a algún jugador más", destacó Morilla en una rueda de prensa más corta de la habitual porque el club albiazul ha decidido recortarlas a unos diez minutos de duración con dos preguntas por cada medio de comunicación.

En cuanto al estado anímico del centrocampista Paolo Romero tras su fallo en el gol que le costó al Decano la derrota frente al Xerez, recalcó que «ya me habéis preguntado en dos o tres ruedas de prensa sobre Paolo. Tiene unas cualidades enormes y va a tener un futuro en el fútbol profesional cien por cien si no pasa nada raro, pero se tiene que abstraer de todo lo externo porque sabe que en el fútbol no todo es bonito. En los entrenamientos lo hace muy bien y en los partidos lo está haciendo bien pero le está faltando fortuna de cara al gol. Que tenga paciencia, siga trabajando y limpie la mente y el domingo esté al cien por cien si le toca jugar como ha estado hasta ahora. Seguro que cuando rompa a hacer goles va a acabar con un buen número esta temporada».

Sobre el delantero Sebastien Pineau, que todavía no ha debutado esta temporada con el Recre en liga, el míster albiazul comentó que «lleva dos semanas entrenando con el grupo y es verdad que todavía no está al cien por cien. La semana pasada ya completó los entrenamientos y es un futbolista joven que necesita estar al estado óptimo para tener minutos en competición oficial. tenemos confianza en él y por ahora no ha participado porque ha encadenado un par de lesiones y no ha estado a disposición del cuerpo técnico para que pueda intervenir».

"La competición es diferente a la pretemporada"

Como principales defectos del equipo albiazul en estos albores del campeonato, Pedro Morilla los tiente localizados. «En pretemporada estuvimos a bastante buen nivel y cuando llega la competición es diferente. Nos estamos adaptando porque hay muchos jugadores nuevos y en la pretemporada los equipos juegan más abiertos y los futbolistas no juegan sólo 45 minutos. Debemos ser más resolutivos cuando llegamos al área contraria. Nuestro hándicap sobre todo en casa es que generamos llegadas pero no le estamos sabiendo sacar productividad. Ojalá podamos mejorar eso en las próximas jornadas. Y en defensa nos están marcando demasiados goles para los que nos generan los rivales», comentó.

Pese a las críticas el preparador del Recre tiene confianza ciega en lograr el ascenso a la Primera RFEF: «Queda muchísima liga y es mejor centrarnos en lo positivo, que es intentar centrarnos en lograr los tres puntos. Si el otro día aprovechamos alguna de las ocasiones que tuvimos en la segunda parte contra el Xerez iríamos primeros en la clasificación. Las diferencias son mínimas y el equipo todavía está en formación y en adaptarse a la exigencia que tenemos aquí, que no es otra que lograr el ascenso, pero en este próximo partido ni sería determinante ganar el partido ni perderlo para lograr el objetivo. Todo está ahora muy igualado y el otro día por ejemplo el Extremadura perdió contra el Antoniano. Todo está todavía muy ajustado y la clasificación no se ha roto aún. Todo está muy igualado y yo veo el vaso medio lleno y mi visión de la categoría y del grupo que tengo es que vamos a estar arriba y que probablemente vamos a ascender. Pero ya dije en mi presentación que esto no se va a conseguir en siete partidos sino con mucho trabajo y con encuentros muy difíciles. Desde fuera quizás la exigencia es máxima y todo aficionado quiere que el Recre gane todos los partidos pero desde dentro tenemos el pensamiento de que esto va a ser complicado».

Sobre La Unión Atlético, que marcha también en la zona alta del grupo, Pedro Morilla avisaba de que «es un equipo que está muy bien confeccionado, igual que el nuestro, y está hecho para intentar ascender. Está muy bien dirigido por un técnico (José Miguel Campos) que sabe de qué va el fútbol en esta categoría y lo conozco desde hace muchísimos años. tienen una parte ofensiva muy potente que saben cómo hacerle daño al rival con desequilibrio en banda y centros laterales. Están encajando pocos goles y además su terreno de juego no está en las mejores condiciones posibles pero nos tendremos que adaptar como ya nos pasó el día de la Deportiva Minera. Tendremos una competencia dura porque son un equipo muy completo, como nosotros».

Añadía sobre las dificultades del conjunto murciano que «lo que hemos visto de ellos es que es un rival que intenta llevar la iniciativa. Combina muy bien el juego elaborado cuando se lo permiten con el juego directo y tienen hombres importantes en fase ofensiva. Supongo que nos vamos a encontrar con ese tipo de adversario y nosotros también intentaremos ser protagonistas tratando de adaptarnos a un campo que no está todo lo bien que debería estar y en las óptimas condiciones que el nuestro. Ellos también tendrán que adaptarse porque tienen buenos jugadores como nosotros».

Por último, el técnico del Decano aludía a la ausencia en las filas de La Unión Atlético del excentrocampista del Recre Rafa de Vicente: «Es un buen jugador y es verdad que no estaba participando mucho en el once inicial. Desconozco si ha estado lesionado pero ha jugado poco. Tienen por dentro a Jaime, Armando y Guille que también son buenos jugadores. Tienen una buena plantilla y contra eso vamos a tener que competir el domingo y vamos con muchas ganas y si estamos a nuestro nivel trataremos de lograr los tres puntos, que es lo que pretendemos siempre».