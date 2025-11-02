Recreativo de Huelva - Atlético Malagueño en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva recibe este domingo a partir de las 16.00 horas en el Nuevo Colombino al Atlético Malagueño, colista con dos puntos del grupo cuarto de la Segunda RFEF. El conjunto albiazul busca enlazar por primera vez esta temporada dos victoria consecutivas y que el triunfo sea con un juego convicente, que satisfaga a su afición y le permita regresar a los puestos de playoff de ascenso.

15:00 Ya hay alineación del Recreativo 14:41 El Atletico Malagueño, en muy mala dinámica Aquí tienes los malos números del rival del Decano. 14:31 El Decano da la bienvenida 14:30 Cumpleaños de un pilar del Recre actual Javi Castellanos, previsible titular hoy en el pivote, cumple años. 14:29 El portero que apunta titular David Gil viene de realizar un gran partido en el campo de la Unión y espera repetir en el Nuevo Colombino. Esta semana pasó por rueda de prensa. 14:27 Caye no se fía nada del rival Caye Quintana pide no menospreciar al colista: « A veces estos son los partidos más difíciles» El delantero confía en lograr ante el Atlético Malagueño la segunda victoria liguera seguida «En mi carrera he jugado bastante tiempo por detrás del delantero y a veces tienes que cambiar el chip y hay que adaptarse», señaló en sala de prensa. 14:26 La noticia triste de los últimos días Muere el exfutbolista del Recreativo de Huelva Fernando Aramburu. Militó en el Decano en Segunda División en la campaña 1976/77 a las órdenes de Eusebio Ríos 14:26 El análisis previo de Pedro Morilla El técnico albiazul asegura que «En casa tenemos que quitarnos la ansiedad y las prisas de querer ganar sí o sí». Añade que «debemos intentar que sea una costumbre que los tres puntos se queden en Huelva, y si encima puede ser con solvencia y buen juego, mucho mejor» 14:25 La previa del encuentro La hora de poner los cimientos 14:24 Estabilidad para el Decano El Pleno ratifica el acuerdo entre el Ayuntamiento de Huelva y la propiedad del Recreativo para enterrar definitivamente los procesos judiciales. El grupo inversor GS Vael Management S.L.U. se compromete a devolver en 10 años casi 12 millones de la cantidad aportada desde las arcas municipales. « El Recreativo tiene ahora el horizonte despejado y tiene futuro», señala el concejal de Economía, Francisco Muñoz. 14:21 Bienvenidos Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Recreativo de Huelva con el Atlético Malagueño, duelo que arrancará a las 16.00 horas en el estadio Nuevo Colombino y que pertenece a la novena jornada de Liga en el grupo cuarto de la Segunda RFEF. Aquí puedes seguir el minuto a minuto del encuentro.

