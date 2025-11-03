SEGUNDA RFEF

Roni, sorprendido con la afición del Recreativo: «Que cuando más sufres tu propio público no te apoye me chocó bastante»

El delantero ovetense lamentó la falta de conexión entre el equipo y la grada durante los minutos finales ante el Atlético Malagueño. Defendió el trabajo de Pedro Morilla y llamó a la afición del Recreativo a hacer un «reset» para remar juntos hacia los objetivos

Roni, en un momento del Recreativo-Atlético Malagueño
Manu López

El delantero ovetense Roni habló sin tapujos en La Jugada de Canal Sur Radio Huelva sobre lo ocurrido en el tramo final del encuentro ante el Atlético Malagueño. A pesar de la victoria, el atacante reconoció que no terminó satisfecho con su actuación. «No estoy del todo contento porque no conseguí hacer gol. Tuve alguna opción y algún error no me lo perdono, soy bastante autocrítico conmigo mismo», admitió. También valoró su compenetración con Caye, subrayando que ambos se entienden bien y que «los dos somos generosos, eso nos va a dar muchos puntos para el equipo».

