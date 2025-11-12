La Virgen del Patrocinio recorrerá las calles de las Colonias el próximo sábado

El barrio de Las Colonias volverá a oler aromas cofrades. La Hermandad de la Lanzada, nacida en torno a la devoción a la Virgen de los Dolores, celebra en estos días los cultos en honor a su otra titular mariana, María Santísima del Patrocinio. Unos cultos que tendrán su broche de oro el próximo sábado día 15 de noviembre con el rosario vespertino que recorrerá las calles del barrio.

A las 21.00 horas está previsto, si la borrasca Claudia no lo impide, dará comienzo este piadoso ejercicio. Portada en sus andas, la Virgen del Patrocinio abandonará la Parroquia de los Dolores para recorrer las calles Presbítero Manuel López Vega, Pérez Galdós (hasta la Residencia de Mayores Santa Ángela), Pérez Galdós y Presbítero Manuel López. La recogida está prevista para las 22.30 horas. Durante todo el itinerario se irán rezando los diferentes misterios del rosario, uno de ellos ante las puertas del centro geriátrico que regentan las Hermanas de la Cruz. El rezo estará acompañado por los sones de un quinteto de madera de la Banda de Música de Aznalcóllar.

Este será el segundo año que la Hermandad de la Lanzada celebre este culto externo con la Virgen del Patrocinio. En el mes de septiembre del pasado año 2024, los hermanos aprobaron en cabildo modificar sus estatutos para incluir en sus reglas los cultos en honor a su titular mariana. Una modificación que contemplaba culminar los cultos en torno a la festividad del Patrocinio de Nuestra Señora con este rezo del rosario por las calles de la feligresía.

Cultos en honor a la Virgen

Previo al rosario, la cofradía del Martes Santo se encuentra celebrando los cultos en honor a su titular que tienen lugar cada mes de noviembre con motivo de la festividad litúrgica de la Virgen del Patrocinio. Dieron comienzo el martes día 11 con el besamanos a la sagrada imagen y continuarán durante los días 12, 13 y 14 con el solemne triduo a la dolorosa que cada Martes Santo acompaña al Cristo de la Lanzada en su paso de misterio. La eucaristía dará comienzo a las 19.30 horas previo rezo del Santo Rosario. Ocupará la sagrada cátedra José Manuel Raposo, párroco de Nuestra Señora de los Dolores y director espiritual de la cofradía.