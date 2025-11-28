Una bióloga aclara cada cuánto tiempo hay que lavar la toalla de la ducha: «Es el paraíso de las bacterias y los hongos»

Las toallas de la ducha, aunque parezcan limpias a simple vista, pueden convertirse en uno de los principales focos de gérmenes dentro del hogar. La humedad constante, el contacto directo con la piel y el ambiente cálido del baño crean el escenario perfecto para que bacterias y hongos se desarrollen sin que nos demos cuenta. Por eso, mantener una buena higiene de las toallas es fundamental para evitar malos olores, irritaciones cutáneas e incluso infecciones.

Lavar las toallas con regularidad es una medida sencilla, pero eficaz para prevenir estos riesgos. Carolina, bióloga, lo explica con claridad en un vídeo de TikTok (@unacordobessa) donde detalla cada cuánto tiempo deberíamos lavar la toalla de la ducha para garantizar que esté realmente limpia y segura de usar. «En nuestro día a día tenemos claro cuándo cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero con las toallas siempre hay mucha confusión. Y es que, seguramente, algunos ni sabíais que había que darles un agüita de vez en cuando«, avisa de primeras.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar la toalla de la ducha?

«Las toallas del baño son el ambiente perfecto para los microorganismos«, afirma Carolina, justificando esto en que »tienen humedad, la temperatura ideal, nutrientes ya que el secarnos transferimos células muertas de la piel y aceites corporales, y oxígeno. Vamos, el paraíso de las bacterias y los hongos, que de esta manera consiguen duplicar su población cada media hora«.

#ConsejosDeLimpieza #ToallasLimpias #CasaLimpia #VidaSaludable ♬ sonido original - unacordobessa @unacordobessa 🧼✨ ¿Cada cuánto lavas tus toallas de baño? Puede que creas que están limpias… pero tu toalla podría estar guardando más que humedad 👀 Las toallas son el lugar perfecto para que se acumulen restos de piel, aceites naturales y microorganismos que adoran el calor y la humedad del baño. 💧 Por eso, los expertos recomiendan lavarlas cada 2 o 3 usos, o al menos una vez por semana, y siempre con agua caliente (más de 60 °C) para una limpieza profunda. 🚿 Así te aseguras de mantener tu piel cuidada y evitar malos olores o irritaciones. Y tú… ¿cada cuánto lavas tus toallas? 🧺👇 #HigieneDelHogar

Además, esta bióloga añade que «si tienes la toalla cerca del inodoro y no bajas la tapa cuando tiras de la cisterna, la estás bañando de una lluvia microscópica de gérmenes«. Con lo cual, en vista de la enorme exposición de las toallas, »el veredicto de los expertos es que las tienes que lavar cada dos o tres usos«.

Ahora bien, esta profesional de la bilogía es consciente de que «a veces no hay tiempo» para lavar las toallas cada dos o tres usos. Por eso, «si tienes que estirar un poquito más el plazo, hazlo, pero no nunca más de una semana. Si esperas más de siete días, esa toalla ya no te seca, más bien te recontamina. Y no olvides que, cuando la laves, hazlo siempre a más de 60 grados«.