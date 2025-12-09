El enigmático vídeo que Manuel Carrasco ha compartido en redes sociales: ¿Anunciará nuevo disco o nueva gira?

¿Se espera un anuncio inminente de Manuel Carrasco coincidiendo con las fechas navideñas que estamos empezando a vivir en estos días? Pues es posible, al menos a tenor de las pistas que el artista isleño ha ido dando en las últimas horas a través de sus redes sociales. Un canal con el que siempre ha tratado de jugar y de impresionar a sus fans sabiendo que cada vez son más los jóvenes que cuentan con perfiles en TikTok, Instagram, Twitter o Facebook, entre otras.

Parece ser que Manuel Carrasco quiere anunciar algo en breve para cerrar un 2025 que ha sido mágico para él y sus múltiples seguidores después de que sacara a la luz su décimo disco, Salvaje, y para presentarlo llevara a cabo una espectacular gira por muchos lugares del territorio nacional, incluida su tierra, Isla Cristina.

El onubense comenzó compartiendo un vídeo con una fecha, 11/06/2016. Sus fans no tardaron en darse cuenta de que hacía referencia a su primer concierto multitudinario en el estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla. En el vídeo se veía a Manuel Carrasco recorrer varias calles arrastrando dos maletas mientras la gente se paraba a mirarle con mucha emoción.

Y después ha hecho otro también en las últimas horas en el que se le ve en una especie de bosque colocando la mano en el suelo y cuando le crece por los brazos algo similar a unas raíces comienzan a aparecer imágenes de sus últimas giras. Es algo que tiene intrigado a sus seguidores, que piensan que puede ser la antesala del anuncio de un nuevo disco o de una nueva gira de conciertos.

El Hormiguero

Este miércoles, día 10 de diciembre, el cantante de la provincia de Huelva asistirá a El Hormiguero de Antena 3 como invitado con Pablo Motos y seguramente ahí desvele finalmente el secreto que mantiene en tensión a todos sus seguidores después de los últimos vídeos que ha ido colgando en sus redes sociales.

«Dime que tengo que pedirle a los Reyes, lo que propongas capitán. Es un sinvivir contigo, qué te gusta vernos así», señalan por ejemplo en su perfil de TikTok, donde también le escriben cosas como «Manolito dinos ya que estamos todos llorando ya», «Que empiecen los juegos del hambre...», «Al ver este video se acelera el corazón. Vamos a ver si los Reyes trajeran entradas de un conciertazo»...