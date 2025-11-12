Un madrileño prueba las gambas blancas de Huelva y se hace esta pregunta: «¿Por qué tienen tanta fama?»

El creador de contenido tuvo la oportunidad de probar algunos de los platos más conocidos de la gastronomía onubense y ha compartido su experiencia en redes sociales

Alejandro González

Alejandro González

La gastronomía onubense es una de las más famosas de España. En la provincia es posible degustar un gran número de productos únicos que son muy apreciados por su increíble sabor, como es el caso del jamón ibérico, las gambas blancas o el pescado frito, tres platos que se han convertido en toda una seña de identidad de Huelva.

Por eso es muy frecuente que todas las personas que visitan la provincia quieran probar algunos de estos productos, o directamente los tres, como ha hecho recientemente @detapaspormadrid, un conocido creador de contenido que ha estado en Huelva y ha tenido la oportunidad de disfrutar de su increíble gastronomía.

Visitó este conocido restaurante de Huelva

El tiktoker madrileño estuvo en Huelva capital y visitó el restaurante Azabache, uno de los más conocidos de la ciudad. El local se encuentra en la calle Vázquez López y cuenta con una oferta gastronómica única compuesta por productos y platos típicos de la provincia, como es el caso del jamón ibérico de bellota, las gambas blancas o los chocos fritos.

'De tapas por Madrid' tuvo la oportunidad de probar estos tres manjares y se quedó sin palabras al descubrir su increíble sabor. El creador de contenido, además, quiso preguntar a uno de los camareros por qué las gambas de Huelva tenían tanta fama, a lo que este respondió: «Porque son muy buenas y difíciles de encontrar. Hay muy poquita gamba de Huelva».

@detapaspormadrid Publi. Hace unos días fui a Huelva por primera vez desde hace muchos años y fui a probar algunos de sus productos más famosos… 👌🏻 No podían faltar el jamón ibérico, el choco frito y por supuesto, sus famosas gambas de Huelva, en Azabache, un clasicazo de la ciudad. 😍 Ademas de sus clásicos, no pude perderme @thechampionsburger que estará, con las mejores hamburguesas de España, en el muelle de Río Tinto hasta el 2 de noviembre. 🏆 #gambas #jamon #restaurante #huelva #hamburguesas ♬ sonido original - DeTapasConRufo | Rufo Segovia

The Champions Burger

Además de visitar el restaurante Azabache, 'De tapas por Madrid' también estuvo en 'The Champions Burger', un evento gastronómico que se celebró la pasada semana en Huelva donde los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las mejores hamburguesas de España. El tiktoker, en este caso, probó una con carne de kebab y salsa de yogurt.

Uno de los grandes encantos que ofrece la provincia onubense es su gastronomía y este creador de contenido madrileño lo ha podido comprobar durante su visita, donde ha tenido la oportunidad de probar algunos de los productos más característicos de Huelva y disfrutar de su fantástico sabor.

