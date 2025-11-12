La Mafia regala una comida a sus clientes este día para celebrar su sexto aniversario en Huelva

El restaurante La Mafia se Sienta a la Mesa Huelva cumple seis años de vida y lo celebra de la mejor forma posible: agradeciendo a sus clientes su fidelidad y cariño con una acción muy especial.

El próximo jueves día 20 de noviembre todos los comensales que disfruten de una comida en el restaurante italiano ubicado en la calle Palacio del centro de la capital onubense recibirán una tarjeta regalo por el mismo importe de su consumo, que podrán utilizar en otra fecha. Una manera original y simbólica de «regalarles» su próxima visita, como gesto de gratitud por acompañarles durante estos seis años.

Desde su apertura, La Mafia se Sienta a la Mesa Huelva se ha consolidado como un referente de la gastronomía italo-mediterránea en la ciudad, combinando producto de calidad, ambiente acogedor y un equipo volcado en ofrecer una experiencia única.

"Desde el primer día hemos sentido el cariño de la gente"

El gerente, Óscar Nova, ha querido agradecer la confianza del público onubense. «Cumplir seis años en Huelva es algo muy bonito. Desde el primer día hemos sentido el cariño de la gente, y esta es nuestra forma de devolverlo. Queremos agradecer a todos los que se sientan en nuestras mesas el amor y la confianza que nos demuestran día a día. Esta promoción es, simplemente, un gracias enorme por hacerlo posible«, señala.

Con esta iniciativa, La Mafia se Sienta a la Mesa reafirma su compromiso con la ciudad y sus clientes, celebrando no solo un aniversario, sino seis años de momentos compartidos, de sabores y de amistad.