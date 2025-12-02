Pastora Soler revela la clave para preparar papas con chocos: «Tienen que ser de Huelva, le da un sabor muy especial»

Pastora Soler vuelve a sorprender, esta vez lejos de los escenarios. La cantante, conocida por su imponente voz y su trayectoria musical, ha confesado en una entrevista en Cadena Dial que la cocina no es precisamente su punto fuerte. Aun así, entre giras y grabaciones, ha aprendido a defenderse entre fogones para que sus dos hijas no vivan exclusivamente a base de huevo frito y nuggets, según ha contado en dicha entrevista.

Pero hay un plato que, según reconoce, todavía sigue teniendo dueña, los chocos con papas de su madre. La artista presume de tenerla cerca y de seguir recibiendo sus tuppers, aunque admite que, por mucho que lo intente, nunca consigue igualar ese sabor que le transporta a su infancia en Coria del Río.

En la entrevista, Soler relató que solo ha preparado chocos con papas una vez, con un resultado que fue sorprendentemente bueno, y confesó que fue la suerte del principiante. Para poder afrontarlo, no dudó en llamar a su madre y pedirle la receta paso a paso. Y fue entonces cuando descubrió el secreto familiar: «La clave es que el choco sea de Huelva. Le da un sabor muy especial».

El paso a paso de un guiso que le recuerda a hogar

La cantante detalló el proceso en 'La cocina tal cual', el podcast de Cadena Dial. Todo comienza con un sofrito tradicional a base de cebolla, aceite de oliva, pimiento, tomate, ajo y una hoja de laurel. «Lo más importante es el choco, producto nacional, el choco de Huelva. Recién comprado tiene muchísimo sabor», insistió.

Uno de los trucos que aprendió de su madre es trocear el choco e integrarlo en el sofrito junto con un chorrito de vino blanco. Después toca esperar, y ahí reconoce que se le complica la tarea: «Hay que dejarlo en ebullición para que quede blando. Yo soy muy impaciente, necesito hacerlo todo rápido, pero es importante que tome su consistencia y sabor», aseguraba a este medio.

Tras ese primer hervor, llega el turno de las papas. Pastora recomienda utilizar una patata especial para guisar, que se ablande fácilmente y espese el caldo. Luego, solo queda cubrir el conjunto con agua y dejar que la mezcla se cocine. En cuanto a los tiempos, la cantante es sincera, no los controla. Su método consiste en ir «metiendo la cuchara» hasta que ve que todo está en su punto.

El toque final, heredado también de su madre, es añadir un poco de colorante amarillo para dar ese aspecto de guiso casero tan característico. Entre notas musicales y escenarios, sigue buscando la manera de hacer que sus chocos con papas sepan, algún día, igual que los de su madre.