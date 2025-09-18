Una clínica de Huelva ofrece pruebas diagnósticas gratuitas para revisar el estado de la piel tras el verano

Tras poner fin a los largos días de playa y por ende de exposición solar intensa, llega el momento de cuidar y examinar nuestra piel con detenimiento.

Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el pasado año se diagnosticaron en España cerca de 21.000 nuevos casos de cáncer de piel. Una cifra que cada año va en aumento a pesar de la mayor conciencia social del problema. «El cáncer de piel en su versión más agresiva, el melanoma, encuentra en la exposición a la radiación ultravioleta su principal causa», explica el doctor Tomás Toledo, dermatólogo coordinador del servicio de Teledermatología de Quirónsalud y especialista acreditado como cirujano de Mohs por la European Society for Mohs Surgery.

En este contexto, es fundamental trabajar la prevención del daño solar en nuestra piel. La aplicación de foto protección diaria frente a los rayos UVA y UVB, con factor de protección +50spf es determinante. Así como evitar la exposición en las horas centrales del día.

La observación y autoexploración de los lunares ya existentes o de nueva aparición tras el verano supone un ejercicio clave en la detección precoz de lesiones cancerosas en la piel. Para ello, el doctor Toledo recuerda la conocida regla del ABCDE. La A, asimetría, una parte de un lunar o mancha de nacimiento (angioma) no es igual a la otra; B, borde, si es irregular, desigual, con reborde o borroso; C, color, que no es el mismo en todos lados y puede incluir matices marrones o negros; D, diámetro, más grande de 0,6 cm (tamaño del borrador de un lápiz); E, evolución, cambia en cuanto a tamaño, forma o color. Si se detecta alguna lesión con estas características, es esencial acudir a un especialista para el diagnóstico precoz.

Para ello, el Hospital Quirónsalud Huelva cuenta con el servicio de Teledermatología, que desde su puesta en marcha ha valorado a alrededor de 40.000 pacientes e intervenido a más de 2.500. Un servicio que se caracteriza por ofrecer una valoración y diagnóstico en menos de 24-48 horas desde que el paciente es atendido en consulta con el objetivo de ofrecer agilidad en el diagnóstico y posible tratamiento.

Pruebas gratuitas

Además, el Hospital Quirónsalud Huelva habilita los días 23 y 26 de septiembre un espacio en las agendas de sus profesionales del servicio de Teledermatología para la realización de pruebas diagnósticas gratuitas en dicho servicio.

Para acceder a estas citas, la petición deberá realizarse de manera telefónica (959 242 100).