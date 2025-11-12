Tres profesionales de Huelva entre los premiados en los Doctoralia Awards 2005

Andalucía ha vuelto a destacar en los Doctoralia Awards 2025 con un total de 39 finalistas (34 profesionales y 5 clínicas), entre los cuales hay 16 ganadores y ganadoras. La comunidad se posiciona así como la región con mayor número de reconocimientos, por delante de la Comunidad de Madrid (27 finalistas) y Cataluña (20).

Estos premios, impulsados por Doctoralia, la plataforma tecnológica líder en desarrollo de software para clínicas, profesionales y pacientes, celebraron el pasado 7 de noviembre su 12ª edición en el Convent dels Àngels de Barcelona. Una de las principales novedades de esta edición ha sido la inclusión de cinco nuevas especialidades en la categoría individual: Cirugía Especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología Clínica.

Hubo tres reconocimientos para profesionales de Huelva: Belén Hinojosa Jara (Alergología e Inmunología), Laura Romero (Psicología, Psicología Infantil y Psicopedagogía) y Pablo Sánchez Dorado (Medicina Física y Rehabilitación).

Belén Hinojosa

Belén Hinojosa tiene su consulta en la Clinica del Carmen en la Avenida de Italia de la capital onubense. Trabaja como alergóloga y es especialista en alergología pediátrica, alergias respiratorias, alergias alimentarias y alergias cutáneas.

También es actualmente la responsable de la consulta de asma grave tanto en niños como adultos del servicio de alergia de Huelva y provincia y es la jefa de servicio de alergia del Hospital Juan Ramón Jiménez.

Laura Romero

Laura Romero

Laura Romero tiene su consulta en la Plaza de Berrocal. Es especialista en psicología general sanitaria y terapia cognitivo conductual.

Acreditada por la Junta de Andalucía como Psicóloga Sanitaria y Miembro Ordinario de la División de Psicología Jurídica de España. Es experta en ansiedad, depresión, ataques de pánico, TOC, hipocondría, autoestima y duelo.

Pablo Sánchez recogiendo su galardón en Barcelona doctoralia awards

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez tiene su consulta en la Avenida de Italia. Trabaja como médico rehabilitador y es especialista en rehabilitación musculoesquelética, rehabilitación deportiva y tratamiento del dolor.

Es Graduado en Medicina por la Universidad de Sevilla y Especialista en Medicina Física y Rehabilitación tras su formación en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Previamente, se diplomó en Fisioterapia en la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid), donde recibió el Premio distinguido al mejor Expediente de su Promoción (2006-2009).

A su vez, tiene una extensa formación en Ecografía Intervencionista, Traumatología Deportiva y Readaptación de Lesiones. Reseñar también su formación en Medicina Deportiva a través del Máster en Traumatología Deportiva (UCAM) y diversos cursos realizados en la prestigiosa Clínica CEMTRO (Madrid).