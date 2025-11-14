Abandonan una narcolancha frente a las costas de Huelva

La embarcación, que coincide con las que se utilizan para el narcotráfico, ha aparecido en la zona de El Rompido

Una narcolancha ha aparecido abandonada este viernes en la zona de El Rompido, en la costa de Huelva, tras ser previsiblemente sorprendida por el fuerte temporal que afecta estos días al litoral onubense. La embarcación, de gran potencia y con las características habituales de las utilizadas en el narcotráfico, fue hallada cargada con elementos que apuntan a que se dirigía a realizar un cargamento cuando tuvo que ser abandonada a causa del mal estado del mar.

Según fuentes consultadas, el hallazgo encaja con un patrón que suele repetirse en la provincia cuando se registran fenómenos costeros adversos, ya que los temporales dificultan las rutas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y obligan en ocasiones a dejar las embarcaciones a la deriva o varadas en la costa.

Alteración de rutas

Así, este tipo de hallazgos se producen de forma recurrente durante episodios de temporal marítimo, cuando las organizaciones criminales ven alteradas sus rutas y aumentan los riesgos de navegación.

