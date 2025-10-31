Accidente en Huelva: Dos heridos en una fuerte colisión entre dos vehículos en la zona de Los Pinos de Aljaraque

Uno de ellos ha quedado atrapado en su vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos

Ambos conductores han sido trasladados al hospital para una valoración médica

Los servicios sanitarios llevándose en camilla a uno de los heridos tras la colisión en Aljaraque
R. U.

R. U.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera A-492, en la zona de Los Pinos del término municipal de Aljaraque, en el que se han visto implicados dos vehículos.

El siniestro, que se ha producido por una colisión frontolateral, ha requerido la excarcelación del conductor de uno de los turismos, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo. El hombre presentaba una fuerte contusión en el pecho, un corte en el brazo y dolor en las caderas, siendo trasladado al hospital junto al otro conductor implicado para su valoración médica.

El accidente ha tenido lugar en la zona de Los Pinos de Aljaraque
Uno de los vehículos ha quedado impactado contra la bionda de protección, por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado su retirada para restablecer la circulación en la vía.

En el operativo han participado efectivos del parque de bomberos de Aljaraque, junto con Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y personal de mantenimiento de carreteras.

