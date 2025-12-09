Apuñalan a una mujer de 57 años en Ayamonte

La Policía Local busca a un hombre como supuesto autor tras el aviso del teléfono de información a la mujer de la Junta de Andalucía

Detenido por apuñalar en plena calle a un hombre en Ayamonte

Apuñalamiento en Huelva: agredido con arma blanca un conductor en la barriada de los Dolores tras discutir con unos jóvenes en patinete

Ambulancia perteneciente al 061
Una mujer de 57 años ha sido apuñalada este martes en Ayamonte ( ha tenido que ser evacuada hasta el Hospital Virgen Bella de Lepe, mientras las fuerzas policiales buscan a un hombre como supuesto autor, según han indicado desde el Servicio de Emergencias 112 y fuentes del Ayuntamiento de la localidad a Europa Press.

Según ha señalado el 112, a las 13.25 horas de este martes, recibieron el aviso del apuñalamiento de una mujer de 57 años.

Trasladada al Hospital Virgen de la Bella

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y servicios sanitarios, los cuales evacuaron a la mujer hasta el Hospital Virgen Bella de Lepe, sin que haya trascendido el estado de salud de la misma.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ayamonte han señalado que recibieron el aviso desde el teléfono de información a la mujer de la Junta de Andalucía, toda vez que han señalado que las fuerzas policiales están buscando a un hombre como posible autor del apuñalamiento, aunque no se ha podido corroborar su relación con la víctima.

