Cae el presunto autor de más de 35 robos en el interior de vehículos en Moguer

El presunto autor de los múltiples robos -hasta el momento se habían denunciado más de 35 denuncias- cometidos en vehículos de Moguer ha sido detenido este viernes, en el marco del plan de refuerzo de la seguridad puesto en marcha desde hace unos meses por el Ayuntamiento de la localidad.

La operación, desarrollada de manera coordinada entre la Policía Local y la Guardia Civil, ha permitido también la incautación de una gran cantidad de objetos y equipos sustraídos.

Esta actuación se suma a otros dispositivos de vigilancia, investigación y control que se vienen realizando en diferentes establecimientos de la localidad para continuar reforzando la seguridad ciudadana.

En estas intervenciones, llevadas a cabo conjuntamente por la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía adscrita a la comunidad autónoma, se han identificado a varios establecimientos que cometían irregularidades y eran foco de conflictos.

Programa especial de seguridad

El alcalde Gustavo Cuéllar, la Subdelegación del Gobierno, el concejal de Seguridad Ciudadana, la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional están trabajando desde hace más de dos meses en un programa integral de refuerzo de la seguridad en Moguer, primera localidad de la provincia de Huelva que pone en marcha un programa de esta envergadura para prevenir, investigar y detener a quienes cometan delitos en su municipio.

En el marco de este plan seguridad, se van a intensificar los controles relacionados con drogas, estupefacientes, tráfico y actividades comerciales, reforzando además de manera significativa la presencia policial en los núcleos de Moguer y Mazagón.

Con este esfuerzo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, trabajando para erradicar cualquier tipo de conflicto o actuación delictiva que pueda alterar la convivencia.