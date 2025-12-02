Doble agresión a un odontólogo en Isla Chica: la madre de una niña le empuja y el padre «remata la faena»

Un odontólogo del centro de salud de Isla Chica, en Huelva, se encuentra de baja médica tras sufrir una doble agresión por parte de los padres de una menor a la que intentaba atender en consulta. Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando el profesional se disponía a tratar a una niña que no colaboraba y no abría la boca, lo que impedía atenderla con normalidad. El sanitario advirtió entonces a la madre de que en esas condiciones no podía hacer su trabajo.

A partir de ese momento, la situación derivó en una primera agresión física. La madre, según explicó el presidente de la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva, José Manuel Velázquez, se puso agresiva y llegó a propinar al profesional «algún que otro empujón» antes de marcharse. Más tarde, ya con el padre presente, se produjo la segunda agresión: fue su pareja quien, en palabras de Velázquez, «remató la faena» y agredió físicamente al odontólogo. El trabajador está de baja y «psicológicamente mal», según el mismo portavoz.

Tras la agresión se activó el protocolo de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el profesional fue sustituido por una compañera. Sobre la situación judicial del caso, Velázquez indicó que desconoce los detalles, aunque apuntó que, «por lo visto», el agresor tendría antecedentes penales y que es previsible un juicio rápido.

La agresión del centro de salud de Isla Chica se enmarca en un aumento de casos de violencia contra personal sanitario en la provincia, según la Junta de Personal. Velázquez explicó que, con este episodio, se alcanzan ocho agresiones físicas en lo que va de año en Atención Primaria, aunque precisó que podría haber alguna más no conocida por el órgano de representación. A estas se suman las agresiones verbales, que el presidente de la Junta de Personal describió como continuas en todos los centros, con un último dato de siete casos registrados que «han aumentado algunas» desde entonces.