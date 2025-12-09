La Guardia Civil advierte en Huelva: la rebusca de la aceituna sólo está permitida con autorización

La Guardia Civil ha recordado este martes que la rebusca de aceitunas, que consiste en la recolección de frutos que quedan en el campo tras la cosecha principal, solo puede llevarse a cabo con la autorización explícita y por escrito del propietario de la explotación. Además, esta vieja costumbre, muy extendida en las zonas olivareras, no está permitida antes del 1 de marzo, que es cuando acaba la campaña principal.

Esta advertencia lanzada por los agentes se enmarca dentro de la campaña de información que está llevando a cabo el Instituto Armado para prevenir los robos en las explotaciones agrícolas, los cuales se multplican coincidiendo con las etapas de recolección. En este sentido, los equipos de la Guardia Civil especializados en este tipo de delitos (los equipos ROCA) han llevado a cabo varias reuniones de coordinación con los principales representantes del sector agrícola como cooperativas olivareras, asociaciones de agricultores y la guardería rural.

La provincia de Huelva cuenta con cinco Equipos ROCA distribuidos en las Compañías Territoriales de Moguer, Ayamonte, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Cortegana. Tienen como cometido principal proporcionar una cobertura integral a los agricultores.

Incremento de los controles

Desde la Guardia Civil aseguran que están llevando a cabo un plan de actuación que incluye el establecimiento de dispositivos especiales en las áreas más sensibles, tanto en las explotaciones agrícolas, como en otras zonas rurales y almazaras; además de controles exhaustivos de maquinaria, personas y transporte «para detectar cualquier irregularidad o indicio de actividad ilícita».

Este comunicado de la Benemérita se produce semanas después de que varios ayuntamientos de la zona del Condado, junto a asociaciones como Asaja, alertaran del incremento de robos y pidieran una mayor presencia policial.

La Guardia Civil hace un llamamiento a todos los integrantes del sector agrícola para que mantengan una comunicación permanente y efectiva con los agentes y denuncien cualquier tipo de robo.