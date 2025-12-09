Muere un hombre al quedar atrapado bajo un tractor en Santa Bárbara de Casa

Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar el cuerpo del fallecido, un varón de 62 años de edad

Un tractor durante las labores agrícolas
Un hombre de 62 años ha fallecido en un accidente de tractor ocurrido en el municipio onubense de Santa Bárbara de Casa, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los servicios sanitarios solicitaron al centro coordinador 1-1-2 la activación de los bomberos por un hombre que se encontraba atrapado debajo de un tractor en un camino de una finca del municipio de Santa Bárbara.

Una vez en el lugar, los bomberos del parque de Alosno procedieron a rescatar a un hombre fallecido de 62 años de edad. Por el momento no han trascendido más detalles de las circunstancias del accidente.

Han participado agentes de la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.

