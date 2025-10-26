El buffet libre de sushi que triunfa en Portugal y está a pocos minutos de Huelva: «Podría comer allí todos los días»

Para quienes buscan una escapada gastronómica cercana y original, el restaurante Wow Sushi, en la localidad portuguesa de Monte Gordo (Algarve), puede ser una gran alternativa a menos de una hora de Huelva. La creadora de contenido onubense HuelvaFoodie lo ha visitado recientemente y ha afirmado en uno de sus vídeos que «podría comer allí todos los días». El reclamo: un buffet tipo rodizio de sushi con piezas clásicas y también originales.

El establecimiento ofrece un formato buffet, un servicio cercano y productos de calidad, como se desprende de la multitud de reseñas que tiene en la plataforma TripAdvisor, donde cuenta con una nota de 4,7 sobre 5. Todo ello lo convierte en una excelente opción para una comida o cena especial sin alejarse mucho de casa. A continuación, analizamos su propuesta, su servicio y por qué puede merecer una visita.

Oferta gastronómica y ubicación de Wow Sushi

Wow Sushi está ubicado en la avenida Infante Dom Henrique 10, Aparthotel Guadiana, en Monte Gordo, Portugal. Según su web, se define como «la mejor experiencia de sushi» combinando «ambiente, producto y técnica» en un escenario moderno y acogedor.

Sobre su oferta: el formato estrella es un buffet libre (o tipo rodizio) exclusivo de sushi fusión, lo que permite probar multitud de piezas distintas. Al llegar, se sirve una gran tablacon todas las piezas disponibles para degustar; luego se puede repetir aquellas que más han gustado. En su reseña, HuelvaFoodie destaca variantes originales como piezas con queso de cabra y nueces, piña con salmón, huevo, y también piezas dulces para el postre con plátano, dulce de leche o nutella.

El precio ronda los 19,50 € (bebidas no incluidas) y el horario habitual es de 12:30 a 14:30 horas y cena de 19:30 a 22:00 horas de martes a sábado; domingo sólo a mediodía y lunes cerrado.

Algunas de las claves de su éxito son su cercanía a la frontera para los onubenses, Monte Gordo está a unos minutos conduciendo desde la zona fronteriza; su apuesta por un concepto especializado, sólo sushi y variedad; y sus buenas valoraciones, los clientes subrayan un servicio amable, piezas frescas y abundantes. Además, también se caracteriza por su ambiente agradable, con opción de terraza cerca de la playa y una escapada gastronómica distinta.

Para quienes quieran visitarlo, se recomienda hacer reserva, sobre todo en fines de semana o temporada alta; y valorar el coste de bebidas aparte. También conviene saber que es exclusivamente sushi.

Origen y concepto del sushi

El sushi es una preparación japonesa que combina arroz sazonado con vinagre (shari) y diversos ingredientes –frecuentemente pescado crudo, mariscos, vegetales, algas– en múltiples presentaciones: nigiri (bola o barra de arroz con topping), maki (rollos envueltos en alga nori) o sashimi (sólo el ingrediente sin arroz), entre otros. Su éxito mundial se debe a la combinación de textura, frescura y estética. Además, el arroz permite que el sabor se funda con el topping y los condimentos: soja, jengibre encurtido y wasabi.

En la actualidad, muchos locales fusionan estilos clásicos con sabores innovadores (frutas, queso, salsas dulces) para adaptarse al público occidental. Wow Sushi es un ejemplo: apuesta por propuestas fuera de lo habitual (piña, dulce de leche, nutella) dentro de su buffet.