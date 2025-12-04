Restaurante Charrán Huelva: carta, ubicación y horarios

En plena calle Rábida, Charrán es el proyecto más personal del chef Edu Míguez, conocido en Huelva por su trayectoria al frente de Las Meigas. Aquí desarrolla una cocina honesta y centrada en el producto, apoyándose en el recetario tradicional pero con un toque más preciso y actual.

La carta combina platos que evocan la esencia que hizo célebre su cocina anterior con nuevas elaboraciones de corte más técnico y personal. El protagonismo es para la materia prima: pescados y mariscos de la costa, guisos de siempre, fondos bien trabajados y una selección de platos donde manda el sabor.

Edu Mínguez gurmé

¿Qué se puede comer en Charrán? Así es su carta

La carta de Charrán es breve, directa y construida alrededor del producto. Combina guiños a platos que marcaron la trayectoria de Edu Míguez con nuevas recetas que muestran un enfoque más afinado. Entre las entradas aparecen propuestas sencillas pero cuidadas, como su ensaladilla coronada con atún casero o las tostas de anchoa, que contrastan la salinidad del pescado con matices dulces y cremosos gracias al alioli de membrillo, la uva y el queso azul.

En el apartado de cocina caliente destacan elaboraciones con sello propio. El revuelto de puerros confitados, espárragos verdes y gamba fresca aporta un punto aromático gracias a un toque final de manzanilla pasada. El restaurante también pone el acento en los pescados, con platos como el atún rojo cocinado a baja temperatura acompañado de una reducción del propio jugo del atún y un fondo de oporto.

Tosta de anchoas de Charrán L.M.

No falta uno de los clásicos más queridos del chef: sus callos, una receta de sabor profundo y ligeramente picante que arrastra fieles desde su etapa anterior y que sigue ocupando un lugar imprescindible en la carta.

A estos platos se suman otras propuestas que van rotando según producto y temporada, manteniendo siempre la línea de cocina honesta, directa y basada en el sabor que caracteriza el proyecto de Míguez.

Barra de Charrán gurmé

Charrán restaurante: un local minimalista y cálido

Charrán ocupa el mismo espacio donde durante años estuvo uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad, ahora renovado para adaptarse al nuevo proyecto. El local es minimalista, pero acogedor, con una estética sobria y cálida que acompaña el estilo gastronómico. Es un espacio pensado para una experiencia pausada, en contraste con Correlimos, la abacería de los mismos socios que funciona como su «hermano pequeño» más informal. El local cuenta con pocas mesas y una separación amplia, lo que genera una sensación de comodidad y una atmósfera tranquila para disfrutar de la comida sin prisa.

Aunque está previsto que continúe puliéndose con algunos retoques estéticos, la sala ya funciona con un estilo sobrio y cuidado.

Charrán se ha consolidado como una de las direcciones gastronómicas a seguir en Huelva gracias a su equilibrio entre tradición, técnica y un profundo respeto por el producto.

