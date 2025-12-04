Charrán Huelva: «Un arranque certero y con buena acogida»

El inesperado cierre de un restaurante que ha constituido durante muchísimos años toda una institución de la buena mesa en la ciudad había dejado atónitos y casi huérfanos a muchos fieles. Los amantes del buen yantar estaban expectantes ante la nueva vida que depararía este lugar o, al menos, su vida culinaria. Del local, el tiempo nos dirá, pero los dueños ya están con fuerza metidos en una nueva aventura.

Así mismo hace aproximadamente un año abrió una joven abacería en el centro con ganas de hacer las cosas bien, con iniciativa y muchas ideas. Correlimos ha conseguido consolidarse firmemente en su sector y ser claramente un referente entre esta nueva ebullición de abacerías y colocarse en un puesto preeminente entre las del centro de la ciudad, consiguiendo una parroquia de fieles muy numerosa y asidua.

Edu Miguez, propietario y chef de Charrán

De esta forma y sabiendo que ya habían empezado a colaborar de algún modo, parecía casi una necesidad que esta unión, que pudiera parecer discordante pero que no lo es en absoluto, se produjese. Curro y Antonio junto a su equipo de Correlimos aportan ganas, fuerza e ideas renovadas, juventud en potencia. Eduardo, Sara y equipo de las Meigas aportan experiencia y conocimientos sin perder esa juventud que atesoran y que quizá se les estaba consumiendo.

Barra de Charrán

Ahora nos hacen una propuesta que conjuga ambos mundos, pudiendo dar continuidad a la labor de abacería ya iniciada en la calle Rábida desde el punto de vista de la buena mesa y la experiencia culinaria que atesora el chef, cuya mano está más que contrastada.

Quizá han abierto algo apresuradamente y el local aún necesita algún que otro remozo que harán pasadas las navidades, pero he de decir que, tras haberlo visitado en la inauguración y posteriormente en un día corriente, resulta una experiencia de lo más agradable en cuanto a confort, lo han configurado con pocas mesas y buena separación, y lo que no me cabía duda, mucha calidad en la cocina.

Ensaladilla de atún L.M.

En esta visita hemos ido dos personas y comenzamos con una ensaladilla en la que lo único destacable era que el atún que la cubría era casero, quizá es porque estaba demasiado fría, digamos que correcta. Continuamos con unas interesantes y originales tostas de anchoa de buen calibre y calidad con alioli de membrillo, uva y queso azul.

Tostas de anchoa con alioli de membrillo, uva y queso azul. L.M.

Entrando ya en platos de enjundia, ya que, aunque éramos dos, queríamos probar varias cosas, tomamos el revuelto de la casa, bien elaborado, de puerros confitados, espárragos verdes y gamba fresca, con un toque de manzanilla pasada que le daba mucha originalidad, se notaba la buena mano del hacedor.

Revuelto de la casa con puerros confitados, espárragos verdes y gamba fresca, con un toque de manzanilla pasada L.M.

Seguimos con el que fue la clara sorpresa, un atún rojo a baja temperatura con una reducción del propio atún y oporto, un plato delicioso donde la textura del atún resultó verdaderamente sublime, casi se podría definir como cremoso.

Atún rojo a baja temperatura con reducción de su jugo y oporto de Charrán

Para terminar un ineludible para los amantes de la casquería que ya tenía legión de fans en las Meigas, sus originales callos, picantitos y muy originales que pasan por ser quizá los mejores de la ciudad.

No nos dio el estómago para postre, pero es bien sabido que este chef los maneja con soltura.

Carta corta y acertada, precios muy contenidos en raciones medianas que dan mucho juego a la hora de elaborar un menú. Esto forma parte de este cambio hacia lo dinámico y rejuvenecido.

En definitiva, muy contentos con esta nueva apertura que le hacía falta al centro de la ciudad, a la que aún le queda mucho camino por recorrer hasta llegar a su punto óptimo. En palabras de su chef, esta nueva ilusión le ha devuelto las ganas de reencontrarse con la cocina y buscar su verdadera personalidad de cocinero. Estaremos muy pendientes de ver, compartir y disfrutar de esa evolución.

Por el momento el arranque ha sido certero y está teniendo muy buena acogida. ¡Bravo!

Centro Restaurante Charrán Huelva: carta, ubicación y horarios Cruzcampo

Navidad Valoración Muy buena Comida 4.5/5 Servicio 3.5/5 Ambiente 3.5/5 Precio € € € € Medio Tipo de cocina Tradicional

bacalao al pilpil Datos útiles Dirección: Calle Rábida, 11, 21001 Huelva Mapa

Mapa Teléfono: 959 271 958 Llamar