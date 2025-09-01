Los chiringuitos de Punta Umbría a los que tienes que ir antes de que termine el verano

Ensalada servida en la barra del Restaurante Chiringuito Camarón, uno de los que hay que ir en Punta Umbría antes de que termine el verano

En estos últimos días de verano, la costa de Huelva continúa siendo uno de los destinos favoritos para quienes buscan apurar sus vacaciones y seguir disfrutando del buen tiempo. Entre sus localidades más atractivos, Punta Umbría destaca por combinar su magnífica playa con un ambiente acogedor y una rica tradición marinera que se refleja en su gastronomía.

En este sentido, dentro de la amplia oferta de ocio que ofrece Punta Umbría, los chiringuitos son grandes protagonista. Estos espacios, que mezclan el sabor del mar con el mejor ambiente, son paradas obligadas para exprimir al máximo la temporada estival. Y, como aún queda tiempo para frecuentarlos, y aquí presentamos los chiringuitos de Punta Umbría que no puedes dejar pasar antes de que termine el verano.

Chiringuito Óliver

Jarra de cerveza y tapa de pollo al ajillo servidos en el Chiringuito Óliver Facebook / Chiringuito OLIVER Punta Umbria

El Chiringuito Óliver es ya todo un clásico de Punta Umbría, con más de tres décadas de experiencia conquistando a locales y visitantes. Su ambiente informal y cercano lo convierte en el lugar perfecto para relajarse frente al mar mientras se disfruta de una buena comida. En su carta no faltan los imprescindibles de la costa onubense, como el pescaíto frito, las tapas variadas y los postres caseros, siempre acompañados de bebidas bien frías. Todo ello con precios asequibles que invitan a repetir antes de que acabe el verano.

Chiringuito Restaurante Camarón

Plato de sardinas servido en el Chiringuito Restaurante Camarón Facebook / Restaurante Chiringuito Camaron

El Chiringuito Restaurante Camarón, situado a pie de la Playa del Calé, se ha ganado a pulso su prestigio como uno de los grandes referentes gastronómicos de Punta Umbría. Su ambiente acogedor y sus espectaculares vistas al mar lo convierten en el lugar ideal para compartir una comida en familia o con amigos. En su carta predominan los pescados y mariscos frescos, preparados a la plancha, al horno o fritos, con propuestas tan irresistibles como las puntillitas, las coquinas de Huelva, los chocos o las gambas. También destacan sus arroces y una amplia variedad de recetas mediterráneas elaboradas con productos de temporada. En este sentido, la calidad de este chiringuito queda reafirmada al incluirlo la Guía Repsol entre sus recomendaciones, con una mención especial del reconocido chef onubense Xanty Elías, que ha elogiado su cocina.

Terramar

Plato de pulpo servido en el chiringuito Terramar H24

El chiringuito Terramar es un lugar que ha sabido conservar su carácter tradicional con el paso de los años. Su cocina es todo un reclamo gracias a platos sabrosos y bien elaborados a precios accesibles. Entre sus especialidades destacan las paellas, con distintas variedades para todos los gustos, además de recetas muy apreciadas como las sardinas, el pulpo o los pescados frescos. Tampoco faltan propuestas con sello propio, como los chocos en su tinta, que lo han convertido en un imprescindible para quienes buscan sabores frescos y tradicionales frente al mar.

Chiringuito Miami & Mardeleva Tapas

Tartar de tartar de atún con avellanas sobre burrata servido en el Chiringuito Miami & Mardeleva Tapas Facebook / Chiringuito Miami & Mardeleva Tapas

Con una trayectoria que se remonta a 1962, el Chiringuito Miami & Mardeleva Tapas es toda una institución en Punta Umbría. Ubicado en un enclave privilegiado frente al mar, combina tradición y calidad en cada plato, ofreciendo una cocina que ha sabido ganarse el reconocimiento de varias generaciones. Sus raciones son abundantes y permiten compartir en buena compañía, con propuestas irresistibles entre las que destacan los arroces y los fideos, además de otras especialidades que hacen de este chiringuito una parada obligada.

El Tiburón

Marisco fresco servido en el chiringuito El Tiburón Facebook / El Tiburón Restaurante

Por último, hay que destacar también el chiringuito El Tiburón, ubicado en plena Playa Urbana de Punta Umbría; se trata de un punto de encuentro muy popular entre quienes buscan buena comida y vistas privilegiadas al mar. Su carta rinde homenaje a la cocina andaluza con una cuidada selección de platos en los que destacan los pescados y mariscos frescos, además de sabrosas paellas sabrosas y croquetas caseras. Todo ello en un ambiente relajado y acogedor, ideal para disfrutar comiendo a pie de playa con la mejor compañía.