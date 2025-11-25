El mesón de Huelva que enamora a los amantes de las carnes y los pescados a la brasa: «Tiene un encanto especial»

Huelva es una provincia con una oferta gastronómica muy marcada por su territorio. En la Sierra, destacan las carnes ibéricas; y en la costa, los pescados y mariscos frescos que llegan a diario a lonja. Esa combinación de productos convierte a Huelva en un referente para quienes buscan sabores apoyados en una materia prima de primer nivel.

Dentro de esa variedad, hay un mesón que ha sabido unir lo mejor de la provincia, las carnes de la Sierra y los pescados de la costa preparados a la brasa. Un lugar que se ha ganado su sitio como referencia para quienes disfrutan de estos dos pilares de la cocina onubense.

Este es el mesón de Huelva que enamora a los amantes de las carnes y los pescados a la brasa

Hablamos del Mesón El Bosque, situado en Trigueros. Se trata de un local con historia que conserva el encanto de lo que fue una antigua bodega. En este mesón se apuesta por una cocina sencilla pero bien hecha, donde la brasa es la protagonista.

Mesón El Bosque Dirección: Calle Juan Ramón Jiménez, 25 - 21620 Trigueros, Huelva.

Teléfono: 959 30 52 48 / 660 816 693.

Horarios: de jueves a martes, de 12.00 a 17.00 horas y de 20.30 a 00.30 horas en verano; de 11.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas en invierno. Cierra los miércoles.

Web: https://www.mesonelbosque.com/.

Su carta combina productos de la tierra y del mar; carnes de calidad, pescados frescos y mariscos que llegan en su punto. El resultado es una propuesta honesta, con una relación calidad-precio muy equilibrada y un ambiente cercano que invita a volver. Además, en El Bosque trabajan con carbón, tradición y ganas de innovar, buscando siempre nuevos matices sin perder la esencia de la cocina de siempre.

Platos servidos en el Mesón El Bosque H24

Destaca también el Solete Repsol con el que cuenta este establecimiento, lo que le hace estar en la guía: «Entre aperos de labranza, plantas y carteles de toros, este mesón tiene un encanto especial. Las brasas en 'El Bosque' siempre están encendidas para los pescados y carnes de Huelva«.