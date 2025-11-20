El mítico bar Agmanir de Huelva ya tiene nuevo dueño: «Todo va a seguir funcionando igual de bien»

Quién se precie de conocer bien el centro de Huelva y sus lugares más emblemáticos a buen seguro que tiene entre sus establecimientos favoritos el bar Agmanir por su singularidad, cercanía y buena gastronomía. Fundado en el año 1963, es decir, ya con más seis décadas de historia, su futuro ha pendido de un hilo por dos motivos y ha estado cerca de desaparecer a finales de 2025, algo que afortunadamente no sucederá.

Uno de los motivos era la jubilación el pasado mes de abril de su propietario desde 2007, Rafael Núñez, que ya llevaba además mucho antes de ese año trabajando en el bar. Y el otro el alto precio de los alquileres del centro de Huelva. Núñez aseguró en febrero, cuando Huelva24 adelantó la noticia de que el local cerraría en diciembre si no encontraba un nuevo propietario, que él seguiría, aunque ya estaba jubilado, trabajando y pagando el alquiler hasta final de año, pero que después, si no aparecía ningún comprador, se marcharía con su licencia a su casa y el Agmanir cerraría su persiana.

En este tiempo han aparecido varios posibles interesados preguntando por el negocio, pero a todos les parecía demasiado caro el alquiler del establecimiento, de alrededor de 6.000 euros mensuales. A todos menos a uno, que acaba de llegar a un acuerdo tanto con Rafael Núñez como principalmente con los dueños del local. Ya se ha firmado el nuevo contrato de alquiler, con una duración de diez años, y los nuevos propietarios del Agmanir tomarán las riendas en diciembre.

Como ha podido conocer este diario, los nuevos dueños, que prefieren permanecer en el anonimato hasta la próxima semana, son gente con experiencia en el sector de la hostelería, ya que tienen más negocios abiertos en la provincia onubense, siendo de reconocida solvencia y dispuestos a afrontar el importante reto que se les presenta a partir de ahora.

El bar Agmanir siempre ha gozado de una excelente salud con bastante clientela diaria h. corpa

«Todo va a seguir funcionando igual de bien en el Agmanir», señalaba en conversación telefónica la cabeza visible de los nuevos propietarios del mítico bar del centro de Huelva, y también aseguraba que «queremos seguir la misma línea que ha mantenido Rafael Núñez y vamos a mantenerlo todo igual. Hasta los proveedores van a seguir siendo los mismos. No hay que tocar lo que funciona bien. Y también van a continuar trabajando con nosotros los ocho empleados que tiene Agmanir en la actualidad«.

Selecto club

Buena noticia, por lo tanto, para los clientes y turistas, que van a continuar pudiendo disfrutar de las tapas de Agmanir, establecimiento que recibió, por ejemplo, un Solete Repsol el pasado año 2024, además de otros reconocimientos públicos anteriores.

Es un lugar emblemático en la capital onubense y que está en el selecto club de los que tienen más de medio siglo de historia junto a otros como el Suizo Chico, Los Cuartelillos, el Velódromo, el Barce Central, Paco Moreno, Los Pajaritos, Palomeque, Casa Miguel, Casa Calviño, La Copa, Casa Gregorio, Las Tinajas, Los Maestres, La Peña, En la esquinita te espero o La Estrella.