El restaurante de un pueblo de Huelva que la Guía Repsol destaca por sus raciones abundantes

La provincia de Huelva se ha convertido en un auténtico paraíso para quienes buscan comer bien, pero también en cantidad. Y es que, en territorio onubense, no escasean los mesones, tabernas y bares donde los platos llegan a la mesa cargados de sabor y con un tamaño que no deja indiferente.

Algunos ejemplos son el imponente San Jacobo de la Taberna La Yunta, en Moguer; las virales papas con huevo de Morama Burger, en La Antilla; o los dulces XXL de la Cafetería Galaroza, en Huelva capital. Ahora bien, a esta lista de imprescindibles se suma también un restaurante de un pueblo onubense que la Guía Repsol ha destacado precisamente por sus generosas raciones.

Este restaurante de un pueblo de Huelva destaca en la Guía Repsol por sus abundantes raciones

El establecimiento en cuestión es la Taberna Chocaíto, situada en pleno corazón de La Palma del Condado. Este local, con un marcado aire andaluz, funciona como una acogedora bodega donde se miman los sabores tradicionales y el cocinado de productos de calidad.

Su propuesta se basa en un equilibrio entre recetas de raíz y técnicas de elaboración cuidadas al detalle, lo que convierte cada visita en una experiencia gastronómica especialmente satisfactoria. En su carta sobresale una selección de pescados y mariscos recién llegados de la costa, junto a carnes de primera calidad, acompañamientos de temporada y una amplia bodega en la que destacan vinos tanto de la zona como del resto del país.

Platos servidos en la Taberna Chocaíto: potaje de chícharos, coquinas y chuletas de cordero lechal Facebook / Taberna Chocaíto

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, la Taberna Chocaíto no solo aparece en la Guía Repsol, sino que en la misma se destacan las raciones abundantes que se sirven: «Arroces caldosos al centro, guisos de carne untuosos, gambas y, si tienes suerte, coquinas. Comida abundante en el ambiente de un bodegón del Condado de Huelva«.