Esta cafetería hace los mejores churros de la costa de Huelva: «Fuera parecen de cristal y por dentro de algodón»

Estos son los mejores churros de la costa de Huelva

En la provincia de Huelva no solo se disfruta de los pescados y mariscos más frescos, sino que también hay espacio para los buenos dulces y los cafés de calidad. En Punta Umbría, por ejemplo, los helados artesanos de '19 Palmeras' son toda una referencia, mientras que en la capital onubense 'El café de las brujas' se ha consolidado como un lugar imprescindible para quienes buscan un café bien hecho.

Y si hablamos de churros, en una localidad de la costa de Huelva se encuentran los que muchos consideran los mejores de la provincia; sencillos, recién hechos y con ese punto justo de crujiente.

Esta es la cafetería que hace los mejores churros de la costa de Huelva

La fama de los mejores churros de la costa de Huelva se la ha ganado la Cafetería Churrería Mario, en Isla Cristina. Se trata de un lugar muy frecuentado por locales y visitantes, ideal tanto para desayunar temprano como para un brunch.

Cafetería Churrería Mario Dirección: Avenida del Carnaval, 3 - 21410 Isla Cristina, Huelva.

Teléfono: 672 12 75 41.

Horario: de martes a viernes de 07.30 a 13.00 horas; sábados y domingo abre alas 08.00 horas.

Web: no tiene página web, sino Instagram.

En su carta destacan los churros recién hechos, que pueden pedirse de masa tradicional, de papa o incluso rellenos, con opciones tan tentadoras como el chocolate con leche o el chocolate blanco. Todo ello acompañado de cafés preparados al gusto, una buena selección de chocolates calientes, tostadas variadas y zumo natural de naranja, lo que convierte a este establecimiento en una parada completa y apetecible.

Churros rellenos servidos en la Cafetería Churrería Mario H24

Otro de sus puntos fuertes es su ubicación y el ambiente que ofrece. Y es que la cafetería cuenta con una terraza amplia y agradable, perfecta para disfrutar del clima isleño. Además, su calidad y buen hacer han sido reconocidos oficialmente con un Solete Repsol. «Churros que por fuera parecen de cristal y por dentro, de puro algodón. Dicen en Isla Cristina que Mario tiene los mejores churros, y no les falta razón«, se describe en la guía.