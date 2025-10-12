Los huesos de santo que preparan en esta confitería son conocidos en toda la provincia de Huelva

En Huelva se puede disfrutar de una repostería de calidad, elaborada con esmero y productos de primera. Como claros ejemplos, las tartas caseras de la Tartería Las Alemanas o los helados artesanos de 19 Palmeras. Y es que la provincia onubense ofrece una amplia variedad de propuestas para quienes quieren disfrutar de un buen postre o una merienda diferente.

En este sentido, hay que destacar una confitería de Huelva que mantiene viva la tradición con sus huesos de santo, los cuales se han convertido en un referente. Conocidos por su sabor y su elaboración artesanal, han dado fama a este establecimiento, al que la gente se acerca expresamente para probar estos dulces.

Esta es la confitería de Huelva conocida por los huesos de santo que preparan

En Moguer se encuentra la Confitería La Victoria, un establecimiento con más de un siglo de historia. Con dos locales en la localidad, este negocio familiar ha mantenido intacta la esencia de la pastelería tradicional, apostando siempre por la elaboración artesanal y el sabor auténtico.

En sus vitrinas se mezclan bollería, tartas y una amplia variedad de dulces, desde los más pequeños y clásicos hasta otros de mayor tamaño y sabores diversos. Además de sus famosos huesos de santo, también cuentan con una heladería propia, lo que la convierte en un lugar perfecto tanto para una merienda como para llevar dulces a casa o hacer un regalo.

Dulces de la Confitería La Victoria, en Moguer Facebook / Confitería La Victoria Moguer

Tal es la fama que ha adquirido esta confitería que, incluso, cuenta con un Solete Repsol, apareciendo en su guía con esta definición: «Con más de un siglo a sus hombros, Moguer tiene en 'La Victoria' un tesoro dulce. Una especialidad para cada época del año, de los huesos de santo a las bizcotelas y los mantecados«.