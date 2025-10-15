El bar de Ayamonte que triunfa por sus tapas variadas y sus precios: «Las mesas están muy cotizadas»

En la provincia de Huelva hay restaurantes que se han ganado un nombre gracias a sus platos más emblemáticos. De la dulzura de los huesos de santo de la Confitería La Victoria (Moguer), pasando por la carne ibérica del Mirador de Don José (Cortegana), hasta el bacalao con tomate del Bar Los Maestres (Huelva capital), cada rincón gastronómico onubense guarda una especialidad que lo distingue y atrae tanto a vecinos como a visitantes.

Sin embargo, entre todos ellos hay un caso singular. En Almonte, un restaurante ha conseguido que su tapa más famosa lleve el mismo nombre que el propio local. Una creación tan representativa que se ha convertido en símbolo de la casa.

Este es el restaurante de Almonte donde puedes probar una tapa que lleva su nombre

En Almonte se encuentra Los Tanajales, un restaurante que destaca por ofrecer una experiencia gastronómica completa y de gran calidad. Su local es amplio, cómodo y acogedor, ideal tanto para comidas en familia como para una cena entre amigos. ﻿

Restaurante Los Tanajales Dirección: Calle Concepción, 2 - 21730 Almonte, Huelva.

Teléfono: 959 40 67 52.

Horario: de lunes a viernes, de 08.00 a 00.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 00.00 horas.

Web: no tiene, sino página de Facebook.

La carta de este restaurante sorprende por su variedad y por la cuidada presentación de cada plato, elaborados siempre con productos de primera categoría. Además, las tapas son generosas y sabrosas, perfectas para compartir y disfrutar sin prisas. Asimismo, Los Tanajales goza de una excelente reputación entre los comensales, quienes destacan la calidad del servicio y la buena relación entre cantidad, sabor y presentación. Eso sí, conviene reservar con antelación y llegar temprano, ya que el lugar suele llenarse con facilidad y el aparcamiento puede ser limitado.

Tapas del restaurante Los Tanajales, en Almonte H24

Por otra parte, este restaurante almonteño cuenta con un Solete Repsol, lo que le hace destacar en su guía con esta siguiente definición: «Al lado de la plaza del pueblo se encuentra este local en el que las mesas están cotizadas. Variedad de tapeo a buen precio, y no olvides pedir la tapa que lleva el nombre del bar«.