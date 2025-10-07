El restaurante de Huelva que se ha hecho famoso por sus increíbles vistas de Doñana: «Pasan flamencos, patos reales, caballos marismeños»

A las puertas del Parque Nacional de Doñana, la aldea de El Rocío es uno de los lugares con más encanto de Huelva. Sus calles de arena, sus casas blancas y las vistas hacia las marismas crean un ambiente único que atrae a gente durante todo el año, no solo en época de romería. Además, es un sitio ideal para desconectar, pasear y disfrutar de su entorno natural.

Por otra parte, El Rocío cuenta con varios bares y restaurantes donde se puede comer bien sin gastar demasiado. Muchos de ellos ofrecen terrazas con vistas directas a las marismas, un escenario perfecto para disfrutar de la comida y del paisaje al mismo tiempo. En este sentido, destaca un restaurante de Huelva que se ha hecho famoso por sus increíbles vistas de Doñana.

En plena aldea de El Rocío, Aires de Doñana (antiguamente conocido como La Choza) se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles para comer bien con las mejores vistas de Doñana. El restaurante, dirigido por Manuel Espina, ocupa una típica choza del parque, con tejado de madera a dos aguas, una decoración rústica y una terraza que mira directamente a la laguna y a la ermita de la Virgen del Rocío. Solo por su ubicación ya merece la visita, pero su cocina confirma que aquí no todo es paisaje.

Restaurante Aires de Doñana Dirección: Avenida de la Canaliega, 1 - 21730 El Rocío, Huelva.

Teléfono: 959 44 22 89.

Horario: domingo, martes y miércoles, de 13.30 a 18.00 horas; jueves, viernes y sábados, de 13.30 a 23.00 horas. Cierra los lunes.

Web: www.airesdedonana.com.

Con más de quince años de trayectoria, Aires de Doñana ha sabido mantener la esencia de la cocina tradicional almonteña mientras la renueva con toques actuales. Su carta apuesta por productos locales, como ternera mostrenca, marisco de la costa, miel de mil flores o verduras de temporada, todos con sello de origen y elaboraciones caseras. Entre sus especialidades destacan los pescados y carnes a la plancha, bien tratados y llenos de sabor.

Diversos platos servidos en el Restaurante Aires de Doñana H24

El servicio puede ser algo más pausado en temporada alta, pero la espera se compensa con el entorno. Eso sí, es recomendable reservar, sobre todo los fines de semana.

Vistas de las marismas y de la ermita de El Rocío desde la terraza del Restaurante Aires de Doñana Facebook / Aires de Doñana

Por otra parte, su calidad y autenticidad le han valido el reconocimiento Bib Gourmand, de la Guía Michelin, y un Solete Repsol, apareciendo incluso en la guía con esta definición: «No encontrarás un restaurante con mejores vistas a la aldea del Rocío, por el que pasan flamencos, patos reales, caballos marismeños y vacas mostrencas. Rodeado de las marismas del Parque Nacional de Doñana, todos los productos proceden de esta zona, como la ternera mostrenca, la miel de mil flores o el marisco».