El chef Xanty Elías está enamorado de este chiringuito de Punta Umbría: «Es un sitio que nunca falla»

Huelva cuenta con una amplia oferta de chiringuitos repartidos por sus playas; algunos se han convertido ya en establecimientos míticos de la costa, mientras que otros se han ganado un lugar entre los mejores para comer o cenar a pie de playa frente al mar. Así pues, este tipo de locales son parada obligada para quienes buscan buen ambiente en las playas de Huelva y una cocina que combina tradición marinera y productos frescos.

Por otra parte, en los últimos años, además de los chiringuitos de siempre, han surgido propuestas que apuestan por dar un paso más en la experiencia gastronómica. Uno de ellos está en Punta Umbría y ha llamado especialmente la atención de Xanty Elías, el chef onubense más reconocido, que lo señala como uno de sus favoritos.

Este es el chiringuito de Punta Umbría del que está enamorado el chef Xanty Elías

Concretamente, en plena Playa del Calé se encuentra el Chiringuito Restaurante Camarón, un espacio que se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Punta Umbría. Su ubicación privilegiada, con vistas abiertas al mar, y un ambiente cercano y familiar lo convierten en un lugar perfecto tanto para una comida informal como para una celebración especial.

La cocina es el verdadero atractivo del Camarón, con pescados y mariscos de la costa onubense preparados de distintas formas (a la plancha, al horno o fritos), y con especialidades como puntillitas, coquinas, chocos o gambas de Huelva. A ello se suman arroces y platos mediterráneos elaborados con productos de temporada, lo que refuerza la identidad culinaria del local.

Vistas desde el Chiringuito Camarón e imágenes de algunos de sus platos H24

Este nivel de calidad ha hecho que el chiringuito aparezca en la Guía Repsol, donde cuenta con una mención destacada del chef Xanty Elías, que ha reconocido públicamente su aprecio por la cocina del Camarón. «Es un sitio que nunca falla por sus vistas únicas y por la posibilidad de comer con la brisa del mar como acompañante«, afirma en la guía.