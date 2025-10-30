Este restaurante sirve las papas con huevos más virales de Huelva: la salsa te dejará sin palabras

Pocas recetas despiertan tanta nostalgia como unas buenas patatas con huevo. Fáciles, sabrosas y presentes en cualquier casa, forman parte de la memoria gastronómica de muchos. Hay quien las asocia con la infancia, con las comidas de los fines de semana o con la cocina sencilla que nunca falla.

Con respecto a esta sencilla y deliciosa receta, hay un restaurante en Huelva que ha decidido reinventar este clásico y el resultado ha arrasado en redes sociales. Su versión mantiene la esencia tradicional, aunque le añade un toque propio que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios. «Sabemos que en La Antilla os gustan mucho las patatas con huevo. Y en Morama no podía ser menos», comenta uno de los profesionales de Morama Burger en un vídeo publicado en TikTok (@moamaburger).

Este es el restaurante que sirve las papas con huevos más virales de Huelva

La receta de esas patatas con huevo tan virales en Huelva es la siguiente: «Os presentamos nuestras 'patatas a la bollullera'. Con nuestra salsa de roqueforts casera, cebollita crujiente, dos huevos fritos bien hechos, como los de la abuelita, y terminamos echándole de nuevo un poquito de cebolla crujiente«.

Aunque las patatas con huevo se han llevado buena parte del protagonismo en redes, su verdadera especialidad son las hamburguesas, elaboradas con productos de calidad y un sabor que marca la diferencia. Además, la carta no se queda ahí, pues ofrece opciones para compartir como ensaladas, tomate aliñado, alitas, fingers o croquetas, perfectas para acompañar.

Tras el verano, el establecimiento ha ajustado su horario y actualmente abre sus puertas los viernes por la noche, sábados y domingos.