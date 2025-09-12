El restaurante de Huelva que se ha hecho famoso por su increíble morrillo de atún

Plato de morrillo de atún reconocido en un famoso restaurante de Huelva

En Huelva hay restaurantes que se han hecho conocidos por platos muy concretos que ya forman parte de su identidad. Los huevos rellenos del Restaurante Rocataliata son un fijo en cualquier recomendación, igual que las chuletitas de cordero de Taberna El Condado, apreciadas por su sabor. También son reconocidos la raya al pimentón de Casa A'Poliña Calviño o el cocido del Restaurante Zancolí, así como la ensaladilla del Restaurante Azabache.

Además, cabe recordar que la gastronomía de Huelva siempre se ha apoyado en la calidad de su producto, sobre todo en el pescado, y ahí aparece otro nombre propio. Un restaurante que es famoso por elaborar una especialidad concreta: el morrillo de atún.

Este restaurante de Huelva es conocido por su morillo de atún

En Ayamonte se encuentra Casa Luciano, uno de los referentes gastronómicos del municipio. Fundado en 1965, este restaurante ha mantenido intacta su esencia de local familiar y cercano, donde la cocina se vive con calma y dedicación. El comedor, sencillo pero acogedor, y su terraza agradable convierten a este lugar en una opción perfecta tanto en verano como en invierno, siempre con un ambiente que invita a quedarse.

Restaurante Casa Luciano Dirección: Calle la Palma del Condado, 1 - 21400 Ayamonte, Huelva.

Teléfono: 959 47 10 71.

Horarios: de martes a sábado, de 13.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas. Cierra los domingos y los lunes.

Web: www.casa-luciano.es.

Su carta combina mariscos y pescados frescos de la costa con recetas tradicionales que representan lo mejor de la gastronomía onubense. Sin embargo, hay un plato que marca la diferencia y que se ha convertido en su seña de identidad: el morrillo de atún rojo, servido tanto al horno como acompañado de tomate.

Morrillo de atún al horno servido en el Restaurante Casa Luciano, en Ayamonte H24

Esta elaboración concentra todo el sabor y la maestría de la casa, hasta el punto de ser considerado uno de los clásicos imprescindibles de Huelva.

