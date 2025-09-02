Esta es la pizzería de la costa de Huelva que tiene un Solete Repsol

Imagen de una de las pizzas que sirven en la pizzería de la costa de Huelva que tiene un Solete Repsol

Los pescados y mariscos frescos son la seña de identidad gastronómica de Huelva. Gamba blanca, coquinas, atún, chocos... La provincia presume de una cocina marinera que atrae a visitantes de todas partes. Por ello, no es difícil encontrar en bares y restaurantes donde estos productos son siempre los grandes protagonistas.

Sin embargo, más allá de estos pescados y mariscos frescos, Huelva también puede sorprender por sus pizzas. De hecho, en la capital onubense existen varios locales de merecido prestigio. No obstante, destaca también una pizzería en la costa que ha conseguido el reconocimiento del Solete Repsol.

Así es la Pizzería Sicilia, en El Portil

Esa pizzería de la costa que cuenta con un Solete Repsol es la Pizzería Sicilia, cuya historia arranca en Huelva capital en 1989, cuando una familia decidió apostar por la cocina italiana como su sello personal. Desde el principio, la pizza se convirtió en el eje de su propuesta, siempre con un cuidado especial por la calidad del producto y la elaboración artesanal. Aquella receta de éxito pronto se consolidó como una referencia para quienes buscaban algo distinto. Una década más tarde, en 1999, el negocio dio un giro decisivo al trasladarse hasta la playa de El Portil.

Desde entonces, la Pizzería Sicilia ha sabido combinar el encanto de un enclave costero con la experiencia adquirida durante más de tres décadas de dedicación. Allí mantiene intacta su esencia; pizzas elaboradas cada día con masa fresca hecha a mano, con abundantes ingredientes y un sabor que conquista a todos. Su carta ofrece más de cuarenta variedades de pizza, además de ensaladas para acompañar.

Pizzas y terraza de la Pizzería Sicilia, en El Portil H24

El reconocimiento de esta pizzería queda reafirmado con el Solete Repsol ostenta, una distinción que premia tanto la autenticidad de su cocina como el trato cercano y atento de su equipo. «Buena masa, precio más que razonable y el lugar para reponer fuerzas después de un día en la playa. Con base crujiente, cuidado con la 'Bomba' que es para valientes«, es el comentario que puede leerse en la Guía Repsol acerca de este establecimiento, haciendo hincapié en una de sus pizzas, que lleva base de tomate, mozzarella y orégano, atún, jamón york, cebolla y picante.